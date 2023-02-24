Год атак по Киеву: Россия повредила более 700 зданий, убила 160 гражданских, среди них – 5 детей

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что пережила столица Украины за год полномасштабного вторжения России.

За год полномасштабной войны в Киеве 680 раз звучали сигналы тревоги, россияне повредили в городе более 700 построек, убили 160 мирных жителей, среди них — 5 детей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram.

"Год широкомасштабной войны столица оборонялась, жила и работала. Мы — каждый на своем месте — делали и делаем все для Победы и освобождения нашего государства от российского агрессора. Я благодарю всех киевлян, стоявших бок о бок в первые дни и недели, для того, чтобы Киев выстоял. Спасибо нашим воинам, которые героически сражаются за свободу Украины", — написал голава города.

Также Кличко рассказал "кратко в цифрах о реалиях столицы за год широкомасштабной войны". От 24 февраля 2022 года в Киеве:

воздушная тревога прозвучала 680 раз;

повреждены более 700 зданий (417 многоэтажных и 109 частных домов, а также 93 учебных заведения);

погибли в столице более 160 гражданских жителей, среди них – 5 детей;

на места ракетных атак и атак дронами бригады скорой совершили 929 выездов, оказали помощь 713 пациентам;

зарегистрированы в Киеве более 229 тысяч внутренне перемещенных лиц, среди которых — 40 тысяч детей;

метро, как укрытие, принимало одновременно до 66 940 киевлян.

гуманитарный штаб Киева привлек помощь от 130 международных партнеров.

Кроме того, за год полномасштабной войны в столице женились 24 852 пары и родился 16 461 младенец (8 507 мальчиков и 7 954 девочки).

Напомним, по данным украинской разведки, Россия планирует нанести ракетный удар на годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Атаки врага ожидаются 24 февраля, они будут такими же, как и раньше.

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