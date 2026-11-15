Супруги Кравченко из Олешек / © скриншот с видео

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Супруги Нина и Анатолий Кравченко, которых удалось эвакуировать из оккупированных россиянами Олешек в Херсонской области, рассказали о лишениях в городе, где людям не хватало воды, еды и лекарств, а обычные продукты стоили баснословных денег. После длительной разлуки с родными женщину ждала особенно трогательная встреча с трехлетним внуком, которого она до этого ни разу не держала на руках.

Об этом говорится в видео издания «Радио Свобода», опубликованном в Instagram.

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Нина и Анатолий смогли выбраться из зоны оккупации через Скадовск и Беларусь и добраться до территории, контролируемой Украиной. Самым трогательным моментом возвращения для Нины стала встреча с внуком, которому ещё не исполнилось трёх лет. Женщина призналась, что впервые увидела мальчика и смогла обнять его.

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«Я 25 лет посвятила чужим детям, а своего внука ни разу не держала на руках. А он говорит мне: „Моя Буня, сегодня у нас будет праздничный ужин“», — рассказала она.

В то же время воспоминания о жизни в оккупированных Олешках остаются для супругов болезненными. По словам Нины, одной из самых больших проблем была нехватка самого необходимого — питьевой воды, продуктов и лекарств. Люди пытались выживать благодаря спонтанным рынкам, где продавали то, что сами выращивали, однако цены были чрезвычайно высокими.

В частности, огурцы и помидоры стоили около тысячи рублей за килограмм, а морковь — две тысячи, уточнил Анатолий.

Из-за нехватки продуктов Нине приходилось буквально считать каждый кусочек еды. Морковь она покупала по одной, отрезала небольшую часть для супа, а в блюда добавляла даже лободу, которую сушили про запас.

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Особенно острой была проблема с хлебом, которого, по словам Анатолия, не было в течение года. Супруги пытались использовать остатки зерна: его просеивали, промывали, а затем перемалывали на кофемолке, чтобы приготовить блины или оладьи.

Нина вспомнила, что даже эти небольшие запасы приходилось распределять между собой заранее, определяя, сколько еды оставить на завтрак, обед и ужин.

Женщина призналась, что постоянно молится за людей, которые до сих пор остаются в оккупированных Олешках, и не может сдержать слёз, вспоминая их испытания.

Напомним, что граждане, покинувшие временно оккупированные Олешки, получают денежную помощь в размере 100 тысяч гривен на базовые нужды и отдельную компенсацию за три месяца аренды жилья в рамках совместных проектов государства и Красного Креста.

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