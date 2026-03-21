Год назад спасал маму и второй раз попал под обстрел в Сумах: что известно о раненом подростке

16-летний Максим пострадал от российского удара / © Кордон.Медиа

16-летний Максим, который ранее спас маму во время ракетного удара, снова пострадал от атаки РФ — на этот раз во время удара беспилотника по Сумах 18 марта. Подросток получил тяжелые ранения и сейчас проходит лечение в столичной больнице «Охматдет».

Об этом сообщило издание Кордон.Медіа.

Во время удара подросток находился возле остановки неподалеку ТЦК — он шел домой, однако попал под обстрел. Осколки серьезно травмировали лицо. После оказания домедицинской помощи его госпитализировали. О ранении сына мать узнала от волонтера, который первым помог Максиму. Перед тем как парня доставили в больницу, он продиктовал номер телефона матери.

По информации Кордон.Медиа, Максим является воспитанником спортивного клуба «Балу», где занимался панкратионом и ММА. Волонтер фонда именно этого клуба и оказывал ему помощь.

Сообщается, что в результате ранений парень находился в тяжелом состоянии и попал в реанимацию. Впоследствии врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас подросток проходит лечение в больнице «Охматдет». Ему необходима установка металлической пластины в щеку.

Это уже не первый обстрел, который пережил Максим. В апреле прошлого года он вместе с матерью оказался в автобусе во время ракетного удара по улице Петропавловской в Сумах. Тогда женщина получила тяжелые травмы, а подросток самостоятельно вытащил ее из поврежденного транспорта.

Как рассказал тренер Владимир Стрельченко, пострадал и сам подросток. После предыдущей атаки врачи запретили Максиму заниматься спортом, хотя он был перспективным спортсменом и не оставлял попыток вернуться к тренировкам.

После нового ранения парня ждет длительное лечение и реабилитация. В благотворительном фонде «Балу» сообщили, что снова помогают семье подростка, как и после прошлогоднего обстрела. Также в фонде проводят бесплатные тренинги по домедицинской помощи для желающих.

Напомним, утром 18 марта российские войска атаковали здание ТЦК в Сумах. В результате удара повреждены близлежащие здания и жилые дома. Кроме Максима, ранения получила еще одна женщина.