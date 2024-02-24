Год обороны, но есть шансы: эксперт оценил, чего ожидать на фронте 2024 года

В этом году Украине придется перейти к оборонительным действиям на фронте, считают эксперты. Ведь для масштабного наступления нужно время на подготовку и получение необходимых ресурсов.

Этот 2024 год, вероятно, станет для Украины временем обороны на фронте. При благоприятном сценарии также возможны локальные действия с незначительными тактическими успехами.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что сложно предусмотреть изменения на фронте, поскольку неясно, насколько затянется вопрос с финансированием от США. Однако в целом, по его мнению, в 2024 году Украина будет в обороне.

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"С учетом того, что у нас на фронте, мы понимаем, что просто не успеем раньше подготовить масштабное наступление с освобождением значительных территорий. Единственное, на что можно рассчитывать, что при благоприятном сценарии, если в ближайшее время будет проголосована помощь от США, мы получим пакеты на вторую половину 2024. И тогда возможны локальные действия с незначительными тактическими успехами. Но с учетом последних тенденций, я думаю, этот год действительно может быть годом обороны", — сказал Мусиенко.

Напомним, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Wall Street Journal сказал, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года не было таким успешным, как ожидалось. Однако Украина сможет снова устроить новое контрнаступление в 2025 году. По его словам, многое зависит от того, будут ли США готовы обеспечить Украину "припасами на весь год, пока мы готовимся".

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