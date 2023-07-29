Год после теракта в Оленовке: что с расследованием и кто причастен к убийству

В результате террористического акта погибли более 50 человек.

В ночь на 29 июля 2022-го российская оккупационная армия подорвала созданный барак с пленными "азовцами" в оккупированной Оленовке Донецкой области. В результате террористического акта погибли более полусотни человек, еще 130 человек получили ранения. Россия традиционно обвинила в совершенном Украине. Якобы ВСУ нанесли удар с системы HIMARS. Впрочем, в Офисе генпрокурора причиной взрыва назвали российское термобарическое оружие.

Последние новости о расследовании убийства украинских защитников в Оленовке – в материале ТСН.ua.

Новые детали теракта РФ в Еленовке

Автор расследования, журналистка Медийной инициативы по правам человека Мария Климик на днях рассказала новые подробности об убийстве украинских защитников в №120. По ее словам, украинцы в колонии слышали два взрыва: один снаружи, а другой внутри барака произошел примерно в 23:30-24:00.

Военнослужащие, находившиеся в основной части барака, затронутые взрывной волной, сразу же погибли. Впоследствии начался пожар, поэтому тела этих людей выгорели. В другой части здания люди получили тяжелые ранения, но выжили.

Уже после теракта охрана заведения открыла огонь по выбравшимся из барака. Россияне также не помогали раненым воинам ВСУ спастись или тушить пожар. Все это делали сами военные, перевязывая раны остатками одежды, которая была на них.

По данным правозащитников, с момента взрыва до того, как азовцев начали эвакуировать оттуда, прошло 6 часов.

Доказательства против экскеровника колонии №120

Украинская Служба безопасности собрала доказательства бывшего руководителя оккупационной "Волновахской исправительной колонии" — известно как Оленовской. Им оказался местный житель, который до 2014-го возглавлял сектор по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области. В начале 2022 года злоумышленник стал руководителем Еленовской колонии. Возглавлял ее до конца июля.

Экс-руководитель колонии подозревается в причастности к массовым издевательствам над украинскими военнопленными в тюрьме. В частности, известно о более сотне таких случаев. Для пыток военных ВСУ отводили в специально созданный "дисциплинарный изолятор". Там к ним применяли различные виды физического насилия и оказывали психологическое давление, сопровождавшееся постоянными угрозами "медленного" убийства.

Заявление Офиса генпрокурора

В украинском Офисе генпрокурора подчеркивают, что взрыв в исправительной колонии был вызван применением реактивного термобарического гранатомета.

Впрочем, через год после трагедии точное количество погибших украинских военнопленных до сих пор неизвестно, говорит заместитель начальника департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГ Тарас Семкив.

"Могу проинформировать, что в настоящее время идентифицированы 52 тела наших погибших героев из 57, которых вернуло нам государство-агрессор. Идентификация других пяти тел еще продолжается, но мы не уверены, что это все тела", — сказал он.

Позиция ООН

Через 25 дней после трагедии ООН создала группу по расследованию теракта в Еленовке. Впрочем, в январе 2023 года там заявили, что миссия по расследованию теракта в Еленовке, где погибли украинские военные, возможна. РФ ведь не предоставила разрешения зайти на территорию колонии.

В свою очередь уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец на днях подчеркнул: Киев стремится, чтобы Организация возобновила эту миссию. По его словам, украинская сторона со своей стороны готова предоставить свое экспертное исследование и все необходимое, чтобы была установлена правда.

Вместе с тем, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опроверг заявление Москвы о том, что бойцы в Оленовке были убиты ракетой Himars.

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