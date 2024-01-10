На Закарпатье заведующий музеем придумал, как год избегать мобилизации: заявил о "параличе"

В Закарпатской области к испытательному сроку приговорили заведующего музеем, который уклонился от мобилизации. На суде мужчина заявил, что после получения повестки его частично парализовало.

Об этом говорится в приговоре Хустского районного суда Закарпатской области с декабря 2023 года.

По данным суда, заведующий Липовецким краеведческим музеем из Хустского района 8 декабря 2022 года прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе в ВСУ. Он получил повестку и 12 декабря 2022 должен был прийти в военкомат, однако год уклонялся от службы в ВСУ.

На суде мужчина вину признал частично и заявил, что не пришел в ТЦК и СП, потому что после получения повестки его якобы частично парализовало.

"В этот же день 12 декабря 2022 г. он в РТЦК и СП не пришел, поскольку чувствовал себя болезненно, а именно у него парализовало правую сторону. Только на следующий день он обратился к врачу, который назначил ему лечение", — говорится в показании подсудимого.

В материалах суда говорится, что мужчина 12 декабря к медикам не приходил, однако обратился на следующий день и получил направление к специалистам. Суд считает, что это не является основанием для избегания мобилизации.

Заведующего музеем из Закарпатья признали виновным по ст.336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив на 2 года испытательного срока.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Тернополе предприниматель придумал, как год избегать мобилизации.

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