Год в подвале: из села возле Часового Яра эвакуировали последних трех гражданских

Жительница Стенок Галина / © Суспільне

Из фронтовой и полностью разрушенного села Стенки близ Часового Яра эвакуировали трех последних жителей.

Об этом передает «Суспильне» со ссылкой на военных 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

По словам военных, жители села больше года прожили в подвале. Их жилье, как и все остальные дома в Стенках — разрушено. Село под постоянными ударами российских авиабомб, дороги к нему — под контролем FPV-дронов. Эвакуацию провели два дня назад.

Село Стенки на карте / © t.me/DeepStateUA

«Мы ведь думали, что уже все закончится быстро и не хотели из дома уезжать некуда. А как припекло, тогда стали просить солдат: заберите нас, пожалуйста, потому что мы уже не можем оставаться. В погребе сидим день и ночь. Нам привозили завтрак и хлеб привозили. Солдаты нас не обижали», — рассказала эвакуированная жительница Галина. Что она подразумевала под выражением «все закончится быстро» — не уточнила.

Бойцы 24-й бригады рассказали, что эвауация стала возможна благодаря погоде — как раз было облачно и шел дождь, поэтому вражеские дроны временно стали «слепыми». Военные действовали очень быстро.

«Там стоять опасно больше минуты. Но, несмотря ни на что. Война есть война», — сказал военнослужащий 24 ОМБр Сергей.

Галина рассказала, что они жили в подвале вместе с мужем и односельцем Сергеем, у которого 10 дней назад из-за обстрелов сгорел дом, самого Сергея ранило. У обоих мужчин — сахарный диабет, лекарств было мало.

«Дорога очень плохая. Броневиком ехали, болтало, бросало. Упала, вымазалась. Мы уже не думали, что уедем. Пока доехали, все Богу молилась: хоть бы доехать, хоть доехать. Дома не убили, хоть не дорогой», — отметила женщина.

В 24 ОМБр имени короля Даниила Константина Мельникова уточнили, что люди сами обратились к защитникам Часового Яра. Это были три последних гражданских, которые до сих пор жили в населенном пункте Стенки.

«Это пожилые люди, пенсионеры, им всем больше 70 лет. И по их словам, они не хотели покидать свои дома, хотя это удивительно, потому что домов там не было. Люди на протяжении последнего года жили в подвалах. Питались продуктами, которые им завозили только военные. В день эвакуации был дождь. Это позволило нашим военнослужащим заехать бронированной техникой. И вывезти их в пункт эвакуации уже с более безопасной территории», — рассказал спикер 24 ОМБр имени короля Даниила Константин Мельников.

Он посетовал, что очень много людей на прифронтовых территориях тянут до последнего и не хотят уезжать. Это приводит к иногда очень трагическим случаям.

«Потому что — чтобы спасти одного, двух, трех человек, своей жизнью рискуют другие люди. Это не только военные, и волонтеры, и представители гуманитарных миссий, которые заезжают уже в сам ад и чтобы вывезти, спасти того же пенсионера», — объяснил Константин Мельников.

Ранее мы писали, как непогода влияет на атаки РФ на Покровском направлении.