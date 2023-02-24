Год войны: в ООН сообщили, сколько украинских беженцев хотят обратно домой

Более 13 млн человек пока не могут вернуться домой.

Большинство украинцев, покинувших свои дома из-за войны, хотят как-то вернуться домой. Таких 77% беженцев и 79% внутриперемещенных лиц. Впрочем, только 12% опрошенных планируют сделать это в ближайшие три месяца.

Об этом говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Основными препятствиями, мешающими беженцам вернуться, являются проблемы безопасности в местах их происхождения. Также упоминаются проблемы доступа и наличия основных услуг, включая электричество, воду и медицинское обслуживание, возможности трудоустройства и адекватного жилья, на все из которых война оказала огромное влияние", – говорится в сообщении.

В ООН отмечают, что среди ВПЛ доступ к нормальному жилью является вторым основным препятствием для возвращения домой — после соображений безопасности и защиты.

Украинцы, которые планируют вернуться назад в ближайшие три месяца, преимущественно пожилые люди, разведенные с семьей в Украине или теми, кто сталкивается с проблемами инклюзии, отмечается в заявлении.

К слову, по данным ООН, более 13 млн человек, в том числе почти 8 млн беженцев по всей Европе и более 5 млн внутренне перемещенных лиц в Украине, вынуждены быть вне дома.

Напомним, в ООН назвали количество убитых гражданских украинцев за год войны. Так, с начала полномасштабного вторжения погибли 8006 мирных украинцев, в том числе 487 детей. Ранены 13287 жителей, из них 954 — дети.

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