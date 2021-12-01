Год заправлялся бесплатно: в Черкасской области мужчина придумал хитрую схему с бонусами

Осужденный виновным себя не считает.

В Черкасской области за мошенничество осудили мужчину. Он покупал бензин на одной из автозаправочных станций за чужие бонусы. Также подозреваемый предлагал другим водителям приобрести у него горючее со скидками.

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Об этом говорится в приговоре Драбовского районного суда Черкасской области.

Следствие установило, что мужчина обворовывал карты пользователей одной из автозаправочных станций, на которые в рамках программы лояльности начислялись бонусные баллы.

В суде подозреваемый своей вины не признал и рассказал, что сеть автозаправочных станций, на которой он ранее работал, имеет мобильное приложение, с помощью которого можно заправляться через бонусы. Для того чтобы накапливались бонусы человеку выдается карточка. Когда карточка выдается покупателю – она не регистрируется, но на нее поступают бонусы. Для того чтобы рассчитаться бонусами — карточку нужно зарегистрировать: внести данные владельца, номер телефона и можно заправляться. При этом необязательно, чтобы данные владельца и номер телефона соответствовали действительности. Поэтому, с помощью мобильного телефона, он входил в программу лояльности, подбирал номера карт, если на них были бонусы — регистрировал карту, затем на указанный им номер телефона приходил код, что в дальнейшем давало возможность получать топливо. Так он заправлялся почти год.

По данным представителя автозаправки, все обнаружилось тогда, когда их клиенты начали массово жаловаться на отсутствие бонусов на карточках лояльности. Также опросив работников, они установили, что возле одной из автозаправочных станций дежурил автомобиль, водитель которого предлагал клиентам купить топливо дешевле, чем на заправке. Представитель потерпевших сообщил, что мужчина у них заправился чужими бонусами на общую сумму 191 261 грн.

Суд признал подозреваемого виновным по ч.1 ст.361 УК Украины и ч.2 ст.361 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Также с него взыскали пользу государства 2826 грн. процессуальных трат.

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