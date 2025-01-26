"Год Змеи всегда роковой": астролог рассказал, сколько еще будет продолжаться война в Украине

Год Змеи очень часто для России был очень сложным и трагическим.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Год Змеи всегда роковой, поэтому есть все шансы закончить войну в Украине.

Такой прогноз сделал известный астролог Влад Росс, пишет УНИАН.

"Если Россия не объявит общую мобилизацию, то у нее ресурсов хватит только до лета. Если они ее объявят, то произойдет переворот. Путина сбросят уже окончательно и безвозвратно. Я уже говорил, что в год Змеи происходит падение режима. То Александра II убивают в 1881 году, то Сталина отравляют в 1953 году, то Берлинская стена падает в 1989 году. Год Змеи всегда роковой, поэтому Россия может вывести войска из Украины", — отметил астролог.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже третий календарный год. Мнения по поводу ее дальнейшей продолжительности разделяются. Ранее политики и эксперты прогнозировали окончание в 2023-м, затем — в 2024-м, теперь осторожно говорят о 2025 году.

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