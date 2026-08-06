Девочка призналась психологу: в Закарпатье разоблачили 66-летнего мужчину, который насиловал соседских детей / © закарпатская областная прокуратура

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На Закарпатье задержан 66-летний мужчина, подозреваемый в систематическом изнасиловании двух малолетних соседских девочек.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

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О насилии одна из сестер решилась рассказать матери после разговора с психологом. 14-летняя девочка проходила курс психологической помощи как ребенок, оказавшийся в сложных жизненных обстоятельствах.

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Уже с матерью обратившись в полицию. Обе сестры рассказали о длительной половой связи с соседом. По их словам, это систематически происходило у него дома или в подсобном помещении многоквартирного дома.

Мужчину в тот же день задержали. Злоумышленнику сообщено о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Проведены неотложные следственные действия, устанавливаются все фактические обстоятельства преступления.

В прокуратуре отметили, что девушки рассказала о пережитом только один раз — в безопасных условиях, с участием психолога. Поэтому все допросы детей проводили по методике «комнаты, дружественной к ребенку» по модели «Барнахус».

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66-летнему подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

«В то же время судья районного суда определил альтернативную меру пресечения в виде залога в размере более 332 тыс. грн. Прокуратура будет оспаривать это решение в части определения залога», — говорится в сообщении.

Ранее в Закарпатье правоохранители задержали 49-летнего иностранца, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю девушку в съемной квартире. Полицейским пришлось выбивать дверь, чтобы предотвратить трагедию.

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