Годами насиловал несовершеннолетних девушек: полиция разоблачила отца-воспитателя детского дома

Сексуальное насилие в детском доме

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На Прикарпатье задержали 48-летнего мужчину, который имел статус отца-воспитателя детского дома семейного типа из Херсонской области. Его подозревают в систематических сексуальных преступлениях против несовершеннолетних девушек. Наименьшей пострадавшей на момент совершения преступления было всего 10 лет.

Об этом сообщила полиция Херсонской области и облпрокуратура.

По данным полиции, преступник организовал дом семейного типа еще в 2008 году. Под видом заботы он годами насиловал воспитанниц — дома и в отдаленных местах, куда вывозил детей. Следствие уже подтвердило три жертвы, но их количество может возрасти. У одной из девушек из-за пережитого развились психические расстройства.

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«Имея жену и двух родных сыновей, он систематически насиловал малолетнюю подопечную, которой на момент первого преступления было всего 10 лет. Кроме того, мужчина совершал развратные действия в отношении двух других несовершеннолетних воспитанниц», — говорится в сообщении

После начала войны преступник вместе с семьей и воспитанниками переехал в Ивано-Франковскую область, где его и задержали. Ему инкриминируют:

изнасилование (ч. 4 ст. 152 УК Украины),

сексуальное насилие (ч. 3 ст. 153),

развращение несовершеннолетних (ч. 2 ст. 156).

Все 10 детей из дома семейного типа немедленно изъяли. Сейчас пять мальчиков и пять девочек получают психологическую помощь.

«Сейчас судья поддержал ходатайство следствия и избрал злоумышленнику меру пресечения — содержание под стражей. Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. Организатору детского дома семейного типа грозит 15 лет заключения», — говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области двое подростков пострадали в результате взрыва батарейки и петарды.