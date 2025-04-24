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Годами насиловал несовершеннолетних девушек: полиция разоблачила отца-воспитателя детского дома
48-летнего мужчину, который руководил детским домом семейного типа, подозревают в систематическом сексуальном насилии.
На Прикарпатье задержали 48-летнего мужчину, который имел статус отца-воспитателя детского дома семейного типа из Херсонской области. Его подозревают в систематических сексуальных преступлениях против несовершеннолетних девушек. Наименьшей пострадавшей на момент совершения преступления было всего 10 лет.
Об этом сообщила полиция Херсонской области и облпрокуратура.
По данным полиции, преступник организовал дом семейного типа еще в 2008 году. Под видом заботы он годами насиловал воспитанниц — дома и в отдаленных местах, куда вывозил детей. Следствие уже подтвердило три жертвы, но их количество может возрасти. У одной из девушек из-за пережитого развились психические расстройства.
«Имея жену и двух родных сыновей, он систематически насиловал малолетнюю подопечную, которой на момент первого преступления было всего 10 лет. Кроме того, мужчина совершал развратные действия в отношении двух других несовершеннолетних воспитанниц», — говорится в сообщении
После начала войны преступник вместе с семьей и воспитанниками переехал в Ивано-Франковскую область, где его и задержали. Ему инкриминируют:
изнасилование (ч. 4 ст. 152 УК Украины),
сексуальное насилие (ч. 3 ст. 153),
развращение несовершеннолетних (ч. 2 ст. 156).
Все 10 детей из дома семейного типа немедленно изъяли. Сейчас пять мальчиков и пять девочек получают психологическую помощь.
«Сейчас судья поддержал ходатайство следствия и избрал злоумышленнику меру пресечения — содержание под стражей. Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. Организатору детского дома семейного типа грозит 15 лет заключения», — говорится в сообщении.
Напомним, в Ровенской области двое подростков пострадали в результате взрыва батарейки и петарды.