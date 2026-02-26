Годами насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить педофила

Педофил в зале суда / © Полиция Одесской области

Правоохранители Одессы завершили досудебное расследование и направили в суд дело в отношении местного жителя, обвиняемого в серии сексуальных преступлений против малолетнего ребенка. Мужчина в течение четырех лет издевался над собственной племянницей.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Хронология преступлений и разоблачений

По данным следствия, обвиняемый регулярно приглашал девочку к себе в гости, где совершал по отношению к ней действия сексуального характера. Ужасные преступления продолжались годами:

Первый эпизод произошел, когда ребенку было всего семь лет .

Последний зафиксированный случай — в одиннадцатилетнем возрасте.

Злоумышленник не только совершал насилие, но и фиксировал свои действия на видеокамеру. Преступную деятельность одессита разоблачили сотрудники киберполиции совместно со следователями ГУНП в Одесской области. Во время обысков в доме фигуранта изъяли цифровые носители с видеофайлами, которые экспертиза официально признала детской порнографией.

Педофил в зале суда / © Полиция Одесской области

Строгая мера пресечения и статьи обвинения

В настоящее время мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему инкриминируют нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса Украины:

Сексуальное насилие (ч. 3 ст. 153 УК). Принуждение ребенка к участию в создании порнографии (ч. 4, 5 ст. 301 УКУ). Хранение детской порнографии (ч. 1 ст. 301-1 УКУ).

«На основании собранных доказательств и ряда экспертных выводов обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе полиции.

