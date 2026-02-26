- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 284
- Время на прочтение
- 2 мин
Годами насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить педофила
Обвиняемый приглашал девочку к себе в гости, где совершал действия сексуального характера; ужасающие преступления продолжались годами: первый эпизод произошел, когда ребенку было всего семь лет.
Правоохранители Одессы завершили досудебное расследование и направили в суд дело в отношении местного жителя, обвиняемого в серии сексуальных преступлений против малолетнего ребенка. Мужчина в течение четырех лет издевался над собственной племянницей.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Хронология преступлений и разоблачений
По данным следствия, обвиняемый регулярно приглашал девочку к себе в гости, где совершал по отношению к ней действия сексуального характера. Ужасные преступления продолжались годами:
Первый эпизод произошел, когда ребенку было всего семь лет.
Последний зафиксированный случай — в одиннадцатилетнем возрасте.
Злоумышленник не только совершал насилие, но и фиксировал свои действия на видеокамеру. Преступную деятельность одессита разоблачили сотрудники киберполиции совместно со следователями ГУНП в Одесской области. Во время обысков в доме фигуранта изъяли цифровые носители с видеофайлами, которые экспертиза официально признала детской порнографией.
Строгая мера пресечения и статьи обвинения
В настоящее время мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему инкриминируют нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса Украины:
Сексуальное насилие (ч. 3 ст. 153 УК).
Принуждение ребенка к участию в создании порнографии (ч. 4, 5 ст. 301 УКУ).
Хранение детской порнографии (ч. 1 ст. 301-1 УКУ).
«На основании собранных доказательств и ряда экспертных выводов обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе полиции.
Напомним, в Сумской области дед на протяжении пяти лет насиловал малолетнюю внучку.