Годами насиловал свою дочь: какое наказание получил мужчина в Черкассах

Тюрьма

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В Черкассах суд признал виновным 37-летнего мужчину в изнасиловании, сексуальном насилии над собственной малолетней дочерью и преступлениях, связанных с детской порнографией. Ему назначили 15 лет заключения это максимальное наказание по этим статьям.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно о деле

В суде доказали, что мужчина долго издевался над ребенком, когда матери не было дома. Первый известный случай произошел еще в 2021 году — тогда девочке было всего 10 лет. Также было установлено, что он снимал свои преступления на видео и хранил их на телефоне. Кроме того, мужчина просматривал и копил материалы с детской порнографией.

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Суд признал его виновным по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса. Осужденный свою признал свою вину.

В прокуратуре подчеркнули, что это особо тяжкое преступление, ведь его совершил отец, который должен защищать ребенка.

«Информация о мужчине включена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица», — отмечается в сообщении.

Ранее в детдоме на Кировоградщине изнасиловали ребенка. Так, подозреваемый проник в заведение в одном из сел Александрийского района. Он зашел в комнату, где находились несовершеннолетние воспитанницы, и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девушки. Злоумышленнику грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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