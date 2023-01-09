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Годами прятал и не разрешал ходить в школу: в Тернопольской области полиция со скандалом забирала у отца сына

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Время на прочтение
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Годами прятал и не разрешал ходить в школу: в Тернопольской области полиция со скандалом забирала у отца сына

Фото: pixabay.com

В Тернопольской области отец несколько лет скрывал сына от матери.

В Тернопольской области полиция со скандалом отнимала у отца его сына. Мужчина еще в 2019 году после развода похитил ребенка и прятал его от матери.

Об этом идет речь в сообщении Нацполиции Тернопольской области.

По данным полиции, мужчина в 2019 году после развода с женой забрал своего 5-летнего сына. Он отвез ребенка в село и более трех лет скрывал от матери. Чтобы никто не узнал, где находится мальчик, мужчина не отпустил ребенка в школу. Отца и сына тогда полиция объявила в розыск.

Суды разных инстанций приняли решение вернуть ребенка матери. В конце 2022 года Верховный суд Украины также поддержал женщину. Однако мужчина не выполнял постановлений. Тогда женщина обратилась в полицию с просьбой помочь ей вернуть ребенка.

4 января полиция установила, где проживают отец и сын. Тогда отец посадил ребенка в авто и пытался скрыться, однако его задержали.

"Следователи провели неотложный обыск в его транспортном средстве, которое узаконили в установленном порядке следователем судьей. При этом по просьбе исполнительной службы правоохранители обеспечить охрану порядка и, выполняя решение суда, совместно с социальными работниками передали мальчика матери, в соответствии с решением Верховного суда Украины", – говорится в сообщении.

В настоящее время ребенок проживает с мамой. Однако мужчина и дальше хочет вернуть сына.

Напомним, в поселке Толстое Чертковского района Тернопольской области два школьника избили и обзывали шлюхой свою одноклассницу. За это судили их родителей.

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Дата публикации
Просмотры
2218
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