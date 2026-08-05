Годами возвращал тела воинов: погиб руководитель поисковой группы "Плацдарм" Алексей Юков

Алексей Юков / © Associated Press

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Руководитель поискового отряда «Плацдарм» Алексей Юков, который все годы российско-украинской войны участвовал в поисковых операциях и возвращал с фронта тела павших защитников, погиб.

О гибели мужа сообщила его жена Евгения на своей странице в Facebook.

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«Мой муж погиб», — написала она, не указав других деталей.

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Военный Сергей Гнездилов сообщает, что Юков получил смертельное ранение во время эксгумации тел на линии столкновения.

«Большая потеря для меня лично и моего круга общения. Большую часть своей жизни он возвращал погибшим имена, жил в Славянске. Его имя — это об Украинском Донбассе и уважении к каждому погибшему, которого он вернул родным», — отметил Гнездилов.

«Юков Алексей навсегда в строю… Друг, ты невероятный, то, что ты делал — это мало кто может сделать. Нет слов…» — написал в своем Facebook начальник Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин.

Что известно об Алексее Юкове

До 2014 года Алексей возвращал домой останки воинов, павших во Второй мировой войне. После начала российской агрессии стал искать тела погибших украинских солдат и гражданских людей. Также забирал с мест боев тела российских солдат.

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В частности, в одном из интервью Юков рассказывал, что одичавшие свиньи, сбежавшие из заброшенных ферм и хозяйств селян, бегают по развалинам уничтоженных сел и питаются телами павших украинских военных.

ТСН.ua подготовил адаптацию интервью Associated Press с Алексеем Юковым, где он рассказывал страшные и шокирующие детали своей работы.

Дата публикации 16:42, 09.04.25 Количество просмотров 632 Ищем останки воинов в свиных фекалиях – ужасная правда от руководителя "Плацдарма"

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