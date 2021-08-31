Годовалая девочка, которую накануне медики спасли после клинической смерти, умерла в реанимации

Накануне трагедии девочке стало плохо, у нее остановилось сердце, и в этот день медикам удалось ее вернуть к жизни. Но повторить это не удалось.

В Ровенской области в реанимационном отделении больницы умерла годовалая девочка, которую накануне спасли медики после остановки сердца.

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О смерти ребенка сегодня, 31 августа, сообщила пресс-служба Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

"По нашей информации, ребенок умер утром в медицинском учреждении. Выражаем искренние соболезнования семье", — говорится в сообщении медучреждения.

Напомним, накануне, 30 августа, близко 21:01 мать девочки обратилась к врачам за помощью. Женщина рассказала, что ее дочь посинела, а температура тела поднялась до 39°C. В течение дня родные пытались самостоятельно сбить лихорадку, но в 20:55 у ребенка остановилась сердечная деятельность, она была в состоянии клинической смерти. На вызов приехали медики скорой, которые полтора часа реанимировали малыша и вернули девочку к жизни. После этого ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Дубенской городской больницы, но, к сожалению, утром ребенок умер.

Что стало причиной смерти девочки — пока не известно. Ранее медики сообщали, что семья ребенка — благополучная. Девочка была ухоженной и отвечала физическому развитию в соответствии с ее возрастом.

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