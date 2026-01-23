- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1893
- Время на прочтение
- 1 мин
Годовалый малыш умер из-за отсутствия лечения: что произошло
Несмотря на тяжелое состояние больного ребенка, 25-летняя мать отказывалась от помощи врачей.
Жительница одного из сел Ковельского района на Волыни пыталась самостоятельно вылечить больного годовалого сына, не обращаясь к врачам и отказываясь от госпитализации.
Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.
«Даже после того, как мальчику стало хуже и врач сообщил ей о необходимости немедленной госпитализации — пренебрегла советом и не повезла сына в больницу», — отметили в прокуратуре.
Мальчик, которому было всего год и три месяца, умер.
Эксперты засвидетельствовали, что в случае своевременного обращения матери за медицинской помощью, ребенка можно было спасти.
Теперь женщине сообщено о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).
Напомним, недавно в Ужгороде 12-летнюю девочку доставили в больницу в бессознательном состоянии из одной из частных стоматологических клиник. В течение девяти дней ребенок находился в реанимационном отделении и умер.