Годовалый малыш умер из-за отсутствия лечения: что произошло

Ребенок умер из-за отсутствия лечения / © pixabay.com

Жительница одного из сел Ковельского района на Волыни пыталась самостоятельно вылечить больного годовалого сына, не обращаясь к врачам и отказываясь от госпитализации.

Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.

Несмотря на тяжелое состояние больного ребенка, 25-летняя мать отказывалась от помощи врачей.

«Даже после того, как мальчику стало хуже и врач сообщил ей о необходимости немедленной госпитализации — пренебрегла советом и не повезла сына в больницу», — отметили в прокуратуре.

Мальчик, которому было всего год и три месяца, умер.

Эксперты засвидетельствовали, что в случае своевременного обращения матери за медицинской помощью, ребенка можно было спасти.

Теперь женщине сообщено о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Напомним, недавно в Ужгороде 12-летнюю девочку доставили в больницу в бессознательном состоянии из одной из частных стоматологических клиник. В течение девяти дней ребенок находился в реанимационном отделении и умер.