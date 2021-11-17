Годовщина Голодомора 1932-1933 годов: как в Украине будут чествовать жертв геноцида (программа)

Годовщина Голодомора 1932-1933 годов: как в Украине будут чествовать жертв геноцида (программа)

Украинцев призывают приобщиться к жертвам геноцида и зажечь дома свечу памяти.

Украина в ноябре будут чествовать жертв Голодомора 1932-1933 годов. Уже опубликована программа мероприятий к 88-летию геноцида.

Об этом говорится на сайте Национального музея Голодомора-геноцида.

Программа мероприятий:

18 ноября в 19:00 – вебинар "Голодомор и нация: влияние через поколение".

– вебинар "Голодомор и нация: влияние через поколение". 22 ноября – запуск проекта из 10 нарративных подкастов о Голодоморе-геноциде.

– запуск проекта из 10 нарративных подкастов о Голодоморе-геноциде. 23 ноября 2021 в 13:00 — круглый стол на тему: "Как говорить с детьми о Голодоморе". Мероприятие будет транслироваться на сайте и ютуб-канале "Укринформа".

— круглый стол на тему: "Как говорить с детьми о Голодоморе". Мероприятие будет транслироваться на сайте и ютуб-канале "Укринформа". 25 ноября в 10.00 – V Международная научно-практическая конференция "Интердисциплинарные подходы в исследовании Голодомора-геноцида" (online формат с использованием программы Zoom).

– V Международная научно-практическая конференция "Интердисциплинарные подходы в исследовании Голодомора-геноцида" (online формат с использованием программы Zoom). 27 ноября в храмах ПЦУ и УГКЦ пройдут панихиды по жертвам Голодомора.

храмах ПЦУ и УГКЦ пройдут панихиды по жертвам Голодомора. 27 ноября в 16:00 – всеукраинская акция "Зажги свечу памяти".

Украинцев призывают приобщиться к жертвам геноцида и зажечь дома свечу памяти. Также в музей Голодомора можно передать данные о жертвах геноцида или воспоминаниях очевидцев и т.д.

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