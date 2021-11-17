Годовщина Голодомора 1932-1933 годов: как в Украине будут чествовать жертв геноцида (программа)

Украинцев призывают приобщиться к жертвам геноцида и зажечь дома свечу памяти.
Украина в ноябре будут чествовать жертв Голодомора 1932-1933 годов. Уже опубликована программа мероприятий к 88-летию геноцида.
Об этом говорится на сайте Национального музея Голодомора-геноцида.
Программа мероприятий:
- 18 ноября в 19:00 – вебинар "Голодомор и нация: влияние через поколение".
- 22 ноября – запуск проекта из 10 нарративных подкастов о Голодоморе-геноциде.
- 23 ноября 2021 в 13:00 — круглый стол на тему: "Как говорить с детьми о Голодоморе". Мероприятие будет транслироваться на сайте и ютуб-канале "Укринформа".
- 25 ноября в 10.00 – V Международная научно-практическая конференция "Интердисциплинарные подходы в исследовании Голодомора-геноцида" (online формат с использованием программы Zoom).
- 27 ноября в храмах ПЦУ и УГКЦ пройдут панихиды по жертвам Голодомора.
- 27 ноября в 16:00 – всеукраинская акция "Зажги свечу памяти".
Украинцев призывают приобщиться к жертвам геноцида и зажечь дома свечу памяти. Также в музей Голодомора можно передать данные о жертвах геноцида или воспоминаниях очевидцев и т.д.
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