Годовщина Голодомора: 55 государств-членов ООН поддержали украинскую декларацию — МИД

55 стран-членов ООН и делегация Европейского союза подписали инициированную Украиной декларацию к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом в соцсети Х сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он выразил благодарность всем государствам, занявшим принципиальную позицию.

Кроме того, Кулеба сообщил, что украинские дипломаты продолжают работать над восстановлением исторической справедливости и чествования жертв ужасного преступления.

"Важно, что внимание к Голодомору в ООН растет, а количество подписей резко возросло по сравнению с предыдущим таким документом в 2018 году", — отметил глава МИД.

Кулеба добавил, что ужасы Голодомора должны напоминать всем о необходимости предотвращения подобных зверств и попыток использования продовольствия в качестве оружия, как это новое пытается сделать Россия.

Напомним, ранее сообщалось, что еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель США в ООН сравнила российского диктатора Путина со Сталиным.

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