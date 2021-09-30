Годовщина массовых расстрелов евреев: в Бабьем Яру представители разных конфессий провели совместную молитву

За годы оккупации Бабий Яр в Киеве стал могилой для почти 100 000 человек.

Совместная молитва святийшин из разных конфессий — так завершился первый день траура и памяти в 80-ю годовщину массовых расстрелов евреев нацистами в Бабьем Яру.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 сентября.

В мемориальном комплексе за душе павших молились несколько сотен киевлян вместе с главным раввином Украины и Киева, главой греко-католической церкви и митрополитом Киевским и всея Украины. Люди возложили цветы и зажгли лампадки у огня памяти, который горел весь день вчера и будет гореть сегодня.

Только за два дня 29 и 30 сентября 1941 года оккупационные власти Третьего рейха расстрелял в Бабьем Яру 34 тысячи евреев. И это было только начало конвейера смерти. Далее там же гитлеровцы расстреливали цыган и священнослужителей, душевно больных, интеллигенцию и украинских националистов и военнопленных.

Новости Украины: в Бабьем Яру киевляне вместе с главным раввином провели совместную молитву

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