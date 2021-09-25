Годовщина падения АН-26 под Чугуевом: друзья сняли трогательное видео в память о погибших курсантах

Годовщина падения АН-26 под Чугуевом: друзья сняли трогательное видео в память о погибших курсантах

Вблизи Чугуева, где произошла авиакатастрофа, собрались десятки людей.

В Харьковской области прошли траурные мероприятия к годовщине падения самолета Ан-26, в результате чего погибли 26 человек.

Почтить память погибших вблизи Чугуева, где произошла авиакатастрофа, собрались родственники, друзья, курсанты и преподаватели Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, командования ВСУ, представители областной власти, передает "Укринформ".

Укринформ

На месте трагедии состоялась панихида. Родственники погибших в катастрофе выражали возмущение тем, что виновные в трагедии до сих пор не наказаны.

"Он хотел жить и служить стране. Говорил, что не хочет быть транспортником, хотел в военную авиацию", — сказал Владимир Хомьячук, отец погибшего курсанта Максима Хомьячука из Винницкой области.

Мужчина добавил, что "никого не наказали, и мы не верим, что накажут".

В память о погибших друзьях курсанты университета им. Кожедуба также записали трогательное видео и разместили его на странице военного вуза в фейсбуке.

✈️ НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ, ВЕЧНОГО ПОЛЕТА ... Опубликовано Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Пятница, 24 сентября 2021 г.

Напомним, военный АН-26 упал и загорелся вечером 25 сентября 2020 года во время захода на посадку в городе Чугуев.

На борту воздушного судна было 27 человек, среди которых 20 курсантов Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба и семь членов экипажа. Выжить удалось только одному курсанту. .

Следователи рассматривают различные версии причин катастрофы. Среди них техническая неисправность, ошибка экипажа и ненадлежащее техническое обслуживание. Известно, что этот Ан-26 1977-го года выпуска уже в октябре 2020-го должны были отправить на техническую проверку.

В свою очередь, генеральный прокурорка Ирина Венедиктова сообщила, что за семь месяцев и десять дней после авиакатастрофы самолета АН-26 под Чугуевом, в которой погибли 26 курсантов и офицеров, следствие было завершено.

По ее словам, дело за полшага в суд. Следствие собрало более 60 томов материалов дела. В ней шесть подозреваемых — это военные должностные лица.

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