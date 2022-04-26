Годовщина страшной аварии ХХ века: 36 лет назад в Чернобыле взорвался ядерный реактор

Авария стала крупнейшей техногенной катастрофой века.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошло два взрыва и пожар с непостижимыми последствиями для всего мира. В ликвидации аварии приняли участие сотни тысяч людей, а точное количество пострадавших от трагедии неизвестно до сих пор.

Первые ликвидаторы, которые по тревоге прибыли на охваченную пламенем Чернобыльскую станцию, взялись укрощать атом практически голыми руками без специальной защитной одежды или противогазов. От облучения, полученного в те часы, погибло более трех десятков человек.

Чтобы уменьшить выбросы радиации из разрушенного реактора, его с вертолетов забросали мешками с песком и свинцом. Всего в ликвидации аварии приняли участие более 600 000 человек. Точное количество жертв и пострадавших неизвестно до сих пор.

В результате взрыва на ЧАЭС образовалось огромное радиоактивное облако, которое распространилось далеко за пределы Украины. Более половины выброшенных в воздух вредных веществ осели на территории Беларуси.



Отселять людей из зоны заражения начали только через сутки после аварии. Они покидали свои дома с минимальным количеством вещей и документов. Им обещали — это ненадолго, оказалось — навсегда. Люди, которым тогда пришлось эвакуироваться, уже несколько лет подряд проводят акцию памяти и оживляют заброшенную Припять.

Всего с зоны вокруг станции выехало почти четверть миллиона человек. Десятки населенных пунктов навсегда исчезли с карты Украины. Вокруг разрушенной ЧАЭС образовалась мертвая зона. Там живут только дикие животные и отдельные самоселы. Эта зона протянулась на площадь в несколько тысяч квадратных километров — на этой территории могли бы легко разместиться три таких мегаполисы, как Киев.

ТСН.ua побывал в зоне ЧАЭС в 2018 году и увидел сердце атомного реактора, а также узнал, на какие кнопки нажимали сотрудники станции в момент взрыва. Предлагаем и вам посмотреть, как все выглядит изнутри.