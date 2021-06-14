Годовщина трагедии: 7 лет назад над Луганском боевики сбили самолет Ил-76, погибло 49 человек

Самолет перевозил военных для ротации.

Годовщина трагедии. 7 лет назад, в ночь на 14 июня, боевики из зенитной установки сбили военно-транспортный самолет Ил-76, который заходил на посадку в луганский аэропорт.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Самолет перевозил военных для ротации, технику, снаряжение и продукты. Все 49 человек, находившиеся на борту, погибли.

Следователи назвали виновным в трагедии генерала Виктора Назарова — он тогда был руководителем штаба, первым заместителем руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей. И якобы он знал об угрозе обстрела, но не предотвратил это. Судья первой инстанции через три года после трагедии назвал это небрежным отношением к обязанностям и назначил наказание Назарову — 7 лет заключения. Однако кассационный суд это решение отменил.

Новости Украины: годовщина трагедии - в 2014 году боевики сбили самолет Ил-76, погибло 49 человек

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