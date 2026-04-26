Годовщина трагедии на ЧАЭС: как российские дроны ставят мир на грань новой катастрофы
Россия игнорирует ядерную безопасность, снова ставя мир на грань техногенной катастрофы.
Сегодня, 26 апреля 2026 года, исполняется ровно 40 лет со дня, когда мир столкнулся с одной из величайших ядерных катастроф в истории человечества — взрывом на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Однако четыре десятилетия спустя ЧАЭС вновь оказалась в эпицентре мировой тревоги из-за агрессии России.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
40 лет назад в результате взрыва наружу попало огромное количество радиоактивных веществ. Сотни тысяч людей годами одолевают последствия той страшной ночи, а память о погибших ликвидаторах остается святой для каждого украинца.
Чтобы сдержать радиацию, над разрушенным реактором построили саркофаг. А позже более 40 стран закрыли его безопасным конфайнментом, чтобы не допустить новых катастроф. Именно эти два строения являются тем, что защищает от выбросов радиации и загрязнений. Их содержание и защита — в интересах каждого», — заявил глава государства.
«Шахеды» снова над зоной отчуждения
Несмотря на международные усилия по обеспечению безопасности на станции, Россия продолжает пренебрегать всеми нормами международного права. По словам президента, российско-иранские дроны типа «шахед» регулярно нарушают воздушное пространство над ЧАЭС. Более того, зафиксированы случаи прямого попадания в защитные сооружения.
«Своей войной Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии: российско-иранские „шахеды“ постоянно пролетают над станцией, а один из них в прошлом году ударил по конфайнменту», — сообщил Зеленский.
Подобные действия агрессора Украина и мир классифицируют как ядерный терроризм. Президент подчеркнул, что лучший способ обеспечить безопасность — это заставить Россию прекратить свои безумные атаки.
«Помним каждого, кто отдал свою жизнь, ликвидируя последствия этой трагедии. Светлая память всем жертвам Чернобыльской катастрофы», — подытожил президент.
Атака дроном на ЧАЭС 2025 года — что известно
Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью сознательно атаковал укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС, вызвав пожар на крыше саркофага. В МАГАТЭ подтвердили факт взрыва, а в Офисе президента отметили, что атака была целенаправленной. Несмотря на попадание, по данным ГСЧС, радиационный фон оставался в пределах нормы (0,57 мкЗв/час).
В марте 2026 года Financial Times писала, что прошлогодняя атака повредила конфайнмент ЧАЭС, пробив защитную арку. Временный ремонт не решил проблему: из-за разгерметизации невозможно поддерживать уровень влажности, что чревато коррозией металлоконструкций и срывает демонтаж старого саркофага. Руководство станции и ЕБРР предупреждают, что это континентальная угроза, поскольку повторные удары или сейсмические волны от взрывов могут привести к обвалу конструкций и масштабному выбросу радиации.