Годовщина трагедии на ЧАЭС: как российские дроны ставят мир на грань новой катастрофы

ЧАЭС / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 26 апреля 2026 года, исполняется ровно 40 лет со дня, когда мир столкнулся с одной из величайших ядерных катастроф в истории человечества — взрывом на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Однако четыре десятилетия спустя ЧАЭС вновь оказалась в эпицентре мировой тревоги из-за агрессии России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

40 лет назад в результате взрыва наружу попало огромное количество радиоактивных веществ. Сотни тысяч людей годами одолевают последствия той страшной ночи, а память о погибших ликвидаторах остается святой для каждого украинца.

Реклама

Чтобы сдержать радиацию, над разрушенным реактором построили саркофаг. А позже более 40 стран закрыли его безопасным конфайнментом, чтобы не допустить новых катастроф. Именно эти два строения являются тем, что защищает от выбросов радиации и загрязнений. Их содержание и защита — в интересах каждого», — заявил глава государства.

«Шахеды» снова над зоной отчуждения

Несмотря на международные усилия по обеспечению безопасности на станции, Россия продолжает пренебрегать всеми нормами международного права. По словам президента, российско-иранские дроны типа «шахед» регулярно нарушают воздушное пространство над ЧАЭС. Более того, зафиксированы случаи прямого попадания в защитные сооружения.

«Своей войной Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии: российско-иранские „шахеды“ постоянно пролетают над станцией, а один из них в прошлом году ударил по конфайнменту», — сообщил Зеленский.

Подобные действия агрессора Украина и мир классифицируют как ядерный терроризм. Президент подчеркнул, что лучший способ обеспечить безопасность — это заставить Россию прекратить свои безумные атаки.

Реклама

«Помним каждого, кто отдал свою жизнь, ликвидируя последствия этой трагедии. Светлая память всем жертвам Чернобыльской катастрофы», — подытожил президент.

Атака дроном на ЧАЭС 2025 года — что известно

Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью сознательно атаковал укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС, вызвав пожар на крыше саркофага. В МАГАТЭ подтвердили факт взрыва, а в Офисе президента отметили, что атака была целенаправленной. Несмотря на попадание, по данным ГСЧС, радиационный фон оставался в пределах нормы (0,57 мкЗв/час).

В марте 2026 года Financial Times писала, что прошлогодняя атака повредила конфайнмент ЧАЭС, пробив защитную арку. Временный ремонт не решил проблему: из-за разгерметизации невозможно поддерживать уровень влажности, что чревато коррозией металлоконструкций и срывает демонтаж старого саркофага. Руководство станции и ЕБРР предупреждают, что это континентальная угроза, поскольку повторные удары или сейсмические волны от взрывов могут привести к обвалу конструкций и масштабному выбросу радиации.