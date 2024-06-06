Годовщина трагедии на Каховской ГЭС: Зеленский вспомнил, какое горе нанесла Россия

В годовщину трагедии на Каховской ГЭС Зеленский почтил память жертв и отметил ответственность России.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вспомнил о трагическом событии, которое произошло год назад — подрыве россиянами плотины и зданий Каховской ГЭС. Глава государства назвал это сознательным и просчитанным преступлением оккупантов против природы и людей региона.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении 6 июня.

"Год назад российские оккупанты взорвали дамбу и здания Каховской ГЭС. Это было сознательное и просчитанное преступление — одно из крупнейших их преступлений против природы и людей всего нашего региона. Даже точное количество погибших сейчас выяснить невозможно, потому что самый масштабный удар понесла оккупированная часть Херсонщины", – написал президент.

По словам Зеленского, десятки тысяч людей пострадали, сотни тысяч остались без питьевой воды. Значительные территории Украины были затоплены, а Каховское водохранилище, обеспечивающее стабильность работы Запорожской АЭС, уничтожено.

"Прямые последствия этого преступления ощущались даже в соседних странах нашего Черноморского региона", — добавил президент.

Владимир Зеленский рассказал, что в течение года Украине удалось ликвидировать часть последствий российского удара благодаря усилиям спасателей, волонтеров и всех небезразличных граждан, которые помогали обеспечивать жилье и возобновлять поставки питьевой воды.

"Я благодарен всем, кто спасал людей, помогал обеспечивать жильем, возобновлял снабжение питьевой водой. Это значительная работа. И не менее значительной работой будет привлечение России к справедливой ответственности за это и другие преступления войны — сознательные российские удары по людям и человечности, по всему живому. Все, кто работает ради справедливости для Украины и восстановления нашей страны, являются защитниками жизни", — подчеркнул Зеленский.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 года российская армия подорвала дамбу Каховской ГЭС. В результате подрыва были затоплены населенные пункты на обоих берегах Днепра. По официальным данным, погибли 32 человека, однако неизвестно, сколько людей погибло на оккупированном левобережье Херсонщины. По данным Минокружения, общий ущерб от подрыва Каховской ГЭС превышает 146 млрд грн.

В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части дамбы из 28. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.

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