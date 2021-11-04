Годовщина смерти Кати Гандзюк: дипломаты призвали наказать виновных, Венедиктова отчиталась

Сегодня Верховная Рада одобрила отчет ВСК по нападению на Гандзюк, а генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о расследовании.

Сегодня, 4 ноября — третья годовщина смерти активистки Екатерины Гандзюк, которую в 2018 году облили серной кислотой у подъезда ее дома. Женщина перенесла несколько операций, но через 3 месяца после покушения от полученных травм скончалась.

Сегодня Верховная Рада одобрила отчет ВСК по нападению на Гандзюк, а генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о расследовании.

Отчет Венедиктовой

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что обвиняемые в организации и заказе нападения на Екатерину Гандзюк сейчас на скамье подсудимых. Бывший председатель (Владислав Мангер – Ред.) и помощник депутата Херсонского областного совета (Алексей Левин – Ред.) находятся под стражей.

По словам Венедиктовой, наказаны пять непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк, которые уже отбывают срок за решеткой. Также осужден человек, причастен к сокрытию этого преступления.

Всего в ходе расследования нападения на Екатерину Гандзюк и связанных с ним преступлений сообщили о подозрении 18 человек. В суд направлено 9 уголовных производств, большинство из которых уже рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров.

"Мы шаг за шагом двигаемся к справедливости, за которую так боролась Екатерина. Помним, что боролась, к сожалению, ценой жизни. Поэтому делаем все возможное, чтобы все виновные понесли неотвратимое наказание", — заверила Венедиктова.

Отчет ВСК по расследованию нападения на Гандзюк

Верховная Рада одобрила отчет Временной следственной комиссии по расследованию нападения на Гандзюк. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов.

ВСК рассказала, что:

провела 10 заседаний;

направила 202 обращения, среди них 193 – в правоохранительные органы и органы государственной власти, 2 – к президенту Украины, 2 – ответы на запрос о доступе к публичной информации, 7 писем и представлений – в структурные подразделения Верховной Рады;

обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по поводу проведения встречи для обсуждения информации, полученной во время работы.

США, Британия и ЕС призывают наказать виновных

Посольства США, Великобритании и представительство ЕС в третью годовщину смерти активистки Екатерина Гандзюк призывают привлечь к ответственности виновных в ее смерти.

"Прошло три года со дня смерти Екатерины Гандзюк. Все причастные к убийству должны быть привлечены к ответственности. Безопасные условия деятельности активистов должны быть гарантированы по всей стране, в том числе путем искоренения проблемы безнаказанности за подобные преступления", – говорится в заявлении европейских дипломатов, которое публикует Радио Свобода.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс написала, что восхищается отвагой Кати и других украинских активисток и призвала привлечь виновных к ответственности "без лишних проволочек".

3 года назад антикоррупционная активистка Екатерина Гандзюк умерла после приступа кислотой. Мои мысли с ее семьей. Я восхищаюсь отвагой Кати и других украинских активисток. Мы призываем привлечь виновных к ответственности без лишних промедлений. pic.twitter.com/KM698QLmMI — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 4, 2021

"Мы уважаем ее отвагу и преданность, и мы призываем власти привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, которое унесло ее жизнь", — подчеркнули в посольстве США в Украине.

На третьем годовщине своего бедствия, мы звоните гражданским правам и анти-коррупции активист Катерина Handziuk. Будуть вдохновлены ее пытки и dedication, і urge authorities bring to justice all those behind the attack that took her life. pic.twitter.com/VgZdYSQIuF — US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021

Напомним:

31 июля 2018 в Херсоне произошло нападение на активистку Екатерину Гандзюк: ее облили кислотой, ожоги составляли 40% тела, девушке сделали несколько операций, но от полученных ожогов Екатерина умерла 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали на умышленное убийство.

на активистку Екатерину Гандзюк: ее облили кислотой, ожоги составляли 40% тела, девушке сделали несколько операций, но от полученных ожогов 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали на умышленное убийство. В августе 2020 года Днепровский суд начал рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк по существу. На скамье подсудимых вероятные организаторы – председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и советник Алексей Левин.

об убийстве Екатерины Гандзюк по существу. На скамье подсудимых вероятные организаторы – председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и советник Алексей Левин. В настоящее время осуждены 5 непосредственных исполнителей преступления. Исполнитель и организатор преступления Сергей Торбин получил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

Его соучастники — Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский — 4 года заключения, Виктор Горбунов — 3 года.

Игоря Павловского признали виновным в сокрытии преступления и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

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