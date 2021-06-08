Годовщину освобождения Мариуполя отпразднуют большим маршем

13 июня в Мариуполе состоится Марш украинских сил в честь седьмой годовщины освобождения города от российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Национальный Корпус".

Марш организует Штаб обороны Приазовья, куда, как отмечают в Нацкорпусе, входят все патриотические силы региона. Начало мероприятия — в 10:00 на Площади Свободы.

"Именно 7 лет назад "Азов" при поддержке военных подразделений провел спецоперацию, которая стала переломным моментом в войне с РФ и остановила дальнейшее наступление оккупантов. Благодаря победе Украины вернула под свой контроль полумиллионный город стратегического значения", — заявили в партии.

Участник освобождения Мариуполя, экс-командир полка "Азов", а ныне руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин написал в своем Telegram-канале, что первыми мероприятие начали "рекламировать" пророссийские силы. Он призвал жителей города приобщаться к мероприятию. "Берите с собой одежду с украинской символикой, вышиванки и государственные флаги. Российские оккупанты должны увидеть — в Украине "русский мир" не нужен никому", — заявил Жорин.

Как известно, 13 июня 2014 года в ходе многочасового боя бойцы батальона "Азов", "Днепр-1", Нацгвардии и 79 отдельной аэромобильной бригады освободили Мариуполь от оккупантов.

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