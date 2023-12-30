Годы или десятилетия: вице-президент Еврокомиссии предположила, сколько пройдет времени, прежде чем Украина вступит в ЕС

Наше государство может получить много преимуществ еще до вступления.

Есть надежда, что вопрос о членстве Украины в Евросоюзе займет годы, а не десятилетия. Переговоры о вступлении уже начались с Черногорией, Сербией, Северной Македонией и Албанией, которые ближе всего к Европейскому Союзу.

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова в интервью "Право", пишет Novinki.

В то же время, констатировала она, Союз, не будет расширяться путем присоединения новых стран. Именно поэтому на скорые переговоры надеяться не приходится.

"Я рада, что идея "полное членство или отсутствие членства" больше не применяется. Мы определили несколько областей, в которых государства-кандидаты могут приблизиться к Союзу, не являясь его членами", — отметила политика.

Да, государства могут соединяться с Союзом в цифровом, энергетическом, транспортном плане, с помощью транспортной инфраструктуры и т.д.

"Мы можем признавать квалификации друг друга, страна-кандидат может получить доступ к европейскому рынку, хоть и с ограничениями. Украина может получить все это еще до того, как станет государством-членом", – подытожила Юрова.

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