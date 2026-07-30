Годы работы за границей больше не пропадут: как украинцам добавить их в стаж

Работа (иллюстративная фотография) / © unsplash.com

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Украинцы, официально работавшие в государствах без пенсионных соглашений с Украиной, могут отнести этот период в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Такую возможность предусмотрели изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», вступившие в силу в июне 2024 года. Практический механизм подтверждения иностранного стажа правительство утвердило постановлением №562 от 16 мая 2025 года.

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Новые правила позволяют учитывать официально подтвержденные периоды работы за границей даже тогда, когда у Украины нет с соответствующим государством международного договора о пенсионном обеспечении.

Как иностранный стаж влияет на пенсию

Стаж, приобретенный за границей, учитывают для определения права человека на пенсию по возрасту, но он не увеличивает размер украинских выплат.

К примеру, если гражданин имеет 25 лет страхового стажа в Украине и семь лет официальной работы за границей, после подтверждения иностранного стажа его общая продолжительность составит 32 года.

Это может помочь выполнить требование минимального стажа для выхода на пенсию в определенном законом возрасте. В то же время, размер украинской пенсии будут рассчитывать только по взносам, уплаченным в украинскую систему общеобязательного государственного пенсионного страхования.

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Другой порядок может действовать для государств, с которыми Украина заключила международные договоры.

Какой стаж могут засчитать

Если между Украиной и страной трудоустройства действует соглашение о социальном или пенсионном обеспечении, стаж учитывается в соответствии с его положениями.

Для стран, с которыми таких договоров отсутствуют, применяют механизм, утвержденный правительственным постановлением №562.

В то же время, закон предусматривает исключения. В страховой стаж не отнесут отдельные периоды работы или службы лиц, которые после 19 февраля 2014 служили в силовых структурах государства-агрессора или добровольно работали в незаконных органах власти на временно оккупированных территориях Украины.

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Как подтвердить работу за границей

Для зачисления иностранного стажа самого факта трудоустройства недостаточно. Человек должен предоставить официальный документ, выданный компетентным органом страны, где он работал.

Это может быть:

выписка из пенсионного или страхового реестра;

справка о периодах работы;

подтверждение уплаты социальных взносов;

другой документ, удостоверяющий зачисление соответствующего периода в страховой стаж.

В Германии такие документы выдает Немецкий фонд пенсионного страхования Deutsche Rentenversicherung, а в Италии – Национальный институт социального обеспечения INPS.

Если человек находится в Украине и не может самостоятельно обратиться в иностранный орган, он может подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

ПФУ может направить запрос в компетентное учреждение другого государства через Министерство иностранных дел. Однако такая процедура может длиться дольше из-за международного документооборота.

Поэтому оформление документов рекомендуют начинать не менее шести месяцев или года до достижения пенсионного возраста.

Какие дополнительные документы могут потребоваться

Если у иностранного пенсионного органа нет полных сведений о трудоустройстве, подтвердить стаж можно с помощью дополнительных документов.

В зависимости от требований конкретного государства, это могут быть трудовые договоры, справки от работодателя, расчетные листки, декларации о доходах или документы об уплате социальных взносов.

Окончательный список определяет компетентный орган страны, где работал человек.

Нужен ли апостиль или легализация

Порядок удостоверения зависит от государства, выдавшего документ.

Если между Украиной и этой страной действует договор о правовой помощи, отменяющий требование легализации, документы могут приниматься без апостиля. Это касается, в частности, Польши, Чехии, Литвы, Эстонии, Болгарии, Молдовы, Румынии, Сербии, Черногории и Северной Македонии.

Для документов из государств-участников Гаагской конвенции 1961 года обычно необходимо проставить апостиль. В других случаях может потребоваться консульская легализация.

Документы, составленные на иностранном языке, нужно перевести на украинский. Перевод должен быть нотариально удостоверен или оформлен в соответствии с требованиями законодательства страны, где его выполняли.

После перевода и при необходимости легализации документы необходимо подать в Пенсионный фонд Украины, который примет решение о зачислении иностранного стажа.

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