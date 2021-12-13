"Голливудская" подготовка убийства в Днепре: появились подробности задержания мужчины, у которого в авто нашли дистанционный АК-47

"Голливудская" подготовка убийства в Днепре: появились подробности задержания мужчины, у которого в авто нашли дистанционный АК-47

В момент случившегося подозреваемый позвонил по телефону на мобильный телефон, который привел в действие электронное устройство.

АК-47, патроны, фрагменты мобильного телефона и обгоревшие провода. Эти и другие предметы правоохранители обнаружили в сгоревшем на проспекте Яворницкого автомобиле в Днепре. Подозреваемого в подготовке убийства задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

В багажнике сгоревшего автомобиля Opel Astra копы нашли и отправили на экспертизу автомат Калашникова, который был прикреплен к специальному держателю, а также патроны, фрагменты мобильного телефона, электронный механизм и обгоревшие провода. Благодаря им подозреваемый собирался открыть огонь по человеку, с которым у него был денежный конфликт.

"Правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который готовил убийство местного жителя. Задержанный установил в багажном отделении автомобиля автомат и приспособил его для совершения дистанционных выстрелов. Это был сложный механизм, состоявший из устройства для пристрелки огнестрельного оружия, на котором был закреплен автомат и механизм самоуничтожения. С помощью лазерной указки была установлена цель выстрелов", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Там также добавили, что в момент случившегося подозреваемый позвонил на мобильный телефон, который привел в действие электронное устройство. Оно же и загорелось в авто.

В его дома впоследствии нашли пистолет, почти 100 патронов калибра 5,45 мм, мобильные телефоны, а также самодельные приспособления с проводами.

“В настоящее время задержанному вручено сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (“Подготовка к совершению умышленного убийства”) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога”, — подчеркнули в Нацполиции области.

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