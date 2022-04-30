Голливудская звезда Анджелина Джоли приехала во Львов - видео

Голливудская звезда и посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила Львов в рамках помощи украинцам.
Сегодня, 30 апреля, актрису заметили в одном из кафе Львова. Джоли является послом ООН по делам беженцев и активно помогает украинцам с первого дня войны. Главная цель ее приезда – помощь Украине.
Видео с актрисой в одном из заведений города Льва поделилась на своей странице в Facebook Майя Пидгорецкая. На видео Джоли изображена в сером свитере и брюках, с рюкзаком за спиной. Артистка улыбается и заказывает кофе.
Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мирОпубликовано Майей Пидгородецькой Суббота, 30 апреля 2022 г.
Ранее Анджелина Джоли в римском госпитале посетила украинских детей-беженцев. Там она пообщалась с украинским мальчиком, борющимся с острым лимфобластным лейкозом. Джоли его поддержала и вдохновила.
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