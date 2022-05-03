Голод, черепно-мозговые травмы, ранения и убийства: судебно-медицинская экспертиза установила причины смерти людей, тела которых нашли в Ирпене

Голод, черепно-мозговые травмы, ранения и убийства: судебно-медицинская экспертиза установила причины смерти людей, тела которых нашли в Ирпене

В морги из Ирпеня на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти было доставлено 290 человеческих тел.

Из них 161 – мужчины, 73 – женщины, 1 ребенок и 55 человеческих останков, пол которых определить невозможно.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Отчасти завершено проведение судебно-медицинских экспертиз. Причиной смерти 55 человек являются осколочные ранения, 40 — огнестрельные. Относительно 5 человек подтверждено, что причиной смерти являются черепно-мозговые травмы и даже влияние голода. 210 тел нуждаются в установлении причин смерти дополнительных гистологических экспертиз", – сказала генпрокурор.

По ее словам, допрошены 228 свидетелей. В общем это – ирпинцы, те люди, которые не смогли эвакуироваться и стали свидетелями зверств.

Также известно о расстреле 7 граждан и мест их захоронения.

"При осмотре мест были найдены 5 трупов местных жителей, которые были расстреляны во дворе многоэтажки на улице Белокур и в помещении детского центра развития "Супердетки". Также подтвержден расстрел из танка в автомобиле, в котором ехала женщина с 12-летним сыном и вероятно, со своим мужем, их похоронили в местном парке", — сказала Венедиктова.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о работе международных прокуроров по делу против преступлений РФ. Так, недавно офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге присоединился к общей группе, занимающейся преступлениями россиян в Украине. 25 апреля был подписан дополнительный документ – о совместной прокурорской группе с прокурором Каримом Ханом.