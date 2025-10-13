Голод и информационный вакуум: украинский журналист рассказал, что пережил в плену РФ

Дмитрий Хилюк

Украинский журналист Дмитрий Хилюк находился в плену 3,5 года. Он рассказал об отношении окупантов к заключенным и пережитым ужасам в тюрьмах РФ.

Об этом освобожден из российского плена журналист Дмитрий Хилюк в эфире «Киев24».

«В первой тюрьме было очень тяжело, это было аварийное здание, там было очень холодно. Лишь 3 месяца пожилые мы не мерзли. А остальное — я спал в тюремной одежде. Были гнилые коммуникации, ужас просто. Окон не было у многих ребят, у нас были очень большие щели в оконных стеклах и зимой там где-то сантиметр льда постоянно был», — отметил он.

По словам журналиста, в камерах проживало от 2 до 15 человек. Они были вдвое переполнены.

Также Хилюк прокомментировал то, каким было питание в обеих тюрьмах.

«Оно было горячее. Но назвать то, что мы ели, едой невозможно. Это очень скудные эти порции были, и они совсем без калорий. Это какая-то каша на воде сваренная, очень редкая. Суп, это там водичка, в которой 3 капусты плавает, и 3 картофелины размером с фасоль. Чай – едва подкрашенная жидкость, без сахара. Они даже не солили ничего. Люди просто голодали», — рассказал бывший пленник РФ.

Хилюк отмечает, что доступ к правдивой информации пленным не предоставляли.

«Сначала, когда россияне думали, что побеждают, они носили телевизоры по камерам, чтобы мы смотрели эти новости. Еще и заставляли пересказывать, будто "победоносная" российская армия идет по Украине. Затем, когда им дали по зубам, телевизоры забрали. Начался полный информационный вакуум», – рассказал журналист.

Всю информацию о ходе войны заключенные узнавали от других украинцев, попадавших в камеры. Так, например, они узнали о Курской операции.

Что касается литературы, то пленникам давали читать старые советские книги.

Ранее 25-летний военнослужащий Нацгвардии Владислав Каретник, переживший пленение РФ, рассказал, что написал там 20 песен.

«Когда вывезли в Россию, мы уже полностью поняли, что это плен, что это вообще. Это были и избиения, издевательства и пытки, то есть было все полностью», — вспоминает он.

Боец без сомнений отвечает на вопрос о том, что помогало держаться и пережить все пытки российских палачей. Это музыка.