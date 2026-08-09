Голод, жара и десятки мертвых животных: в Житомирской области разгорелся скандал вокруг госфермы

Коровы. Иллюстративное изображение / © Unsplash

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В Житомирской области пытались ликвидировать государственное предприятие «Опытное хозяйство „Рыхальское“», а животных на ферме фактически обрекли на голод и гибель.

Об этом написала украинская предпринимательница и общественная активистка Надежда Терехова-Павлик на своей странице в Facebook, опубликовав видео местного волонтера Александра Швецова.

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«На опубликованных видеозаписях видно ужасное: у крестьян отняли землю и ферму, коровам связывали ноги и выбросили на 30-градусную жару умирать, маленьких телят держали без еды и воды», — заявила Терехова-Павлик.

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По её словам, «животных фактически обрекли на голод», а причиной сложившейся ситуации местные жители называют борьбу за землю и территорию фермы.

Активистка также утверждает, что крестьяне, пытавшиеся принести скоту еду, подверглись избиению, а некоторым пострадавшим якобы потребовалась оперативная помощь.

«Нужна такая огласка, чтобы эту историю увидели журналисты, правоохранительные органы, защитники животных и все ответственные службы», — подчеркнула она.

По словам Тереховой-Павлик, местные жители годами разводили коров и успешно выращивали зерно, однако теперь, как она утверждает, «всё это хотят уничтожить».

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В своём комментарии к распространившемуся видео волонтёр Александр Швецов сообщил, что 7 августа на предприятие прибыл председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха. Его встретили работники, которые заявили, что предприятие, которое ранее работало и развивалось, оказалось на грани уничтожения.

После этого представители трудового коллектива вместе с Наталухой вошли на территорию фермы.

Швецов описал увиденное как то, что «трудно забыть»: по его словам, на территории и в коровниках лежали тела десятков погибших животных, а часть коров и телят находилась в крайне тяжелом состоянии.

Больных животных, как утверждает волонтер, содержали в грязи, помещения не убирали, а скот не кормили должным образом. Кроме того, по словам местных жителей, в «сорокаградусную жару» животных выгоняли без достаточного обеспечения водой.

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«Это страшно. И это происходит на нашем государственном предприятии», — заявил Швецов.

По его словам, в конце встречи Дмитрий Наталуха заверил работников, что трудовой коллектив будет восстановлен, на предприятие вернутся ветеринары и будут приложены все возможные усилия для возобновления работы ГП «Рыхальское». Председатель ФГИУ также пообещал лично приехать на предприятие в сентябре, чтобы проверить, как обстоят дела.

«Я очень хочу, чтобы на этот раз слова превратились в реальные действия», — написал Швецов, добавив: «Мы с вами обязательно проконтролируем, будут ли выполнены эти обещания. Если нет — об этом узнает вся страна».

Напомним, в ночь на 8 августа в Киевской области произошел пожар в приюте для животных «Сириус». Огнем были уничтожены 20 вольеров и складские помещения, погибли восемь собак.

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