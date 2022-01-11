Голодная кутья и Крещение 2022: украинские традиции и обряды

18 января украинцы традиционно садятся за третий рождественский стол - Сочельник перед Крещением Господним, который еще называют в народе "Голодная кутья". А 19 января празднуют большой праздник - Крещение. Какие традиции были у наших предков, и что нужно делать в эти дни, читайте в материале ТСН.ua.

Сочельник накануне Крещения Господня: почему кутья "голодная"?

В народе этот Святой вечер называли "Голодная кутья", потому что с самого утра и до появления на небе первой звезды нужно было строго поститься. Сам ужин также должен быть достаточно скромным. А после нее верующие продолжают воздерживаться от еды, пока в церкви не посвятят воду.

Голодная кутья отличается простыми блюдами: узвар, вареники, тушеная капуста, сама кутья, но без меда и орешков. Перед ужином семья обязательно молится и только потом начинает есть. Если после празднования на столе остается это блюдо, его нужно отдать домашним животным. Наши предки считали, что они будут здоровыми весь следующий год. В пустую миску от угла обязательно кладут ложки всех членов семьи и сверху прикрывают куском хлеба. Этот ритуал проводили для хорошего урожая.

Поскольку на саму Голодную кутью и Крещение часто стояли сильные морозы, у украинцев существовал интересный обряд "задабривать" погоду. / pixabay.com

Поскольку на саму Голодную кутью и Крещение часто стояли сильные морозы, у украинцев существовал интересный обряд "задабривать" погоду. Для этого хозяин дома должен был открыть дверь и произнести: “Мороз, мороз, иди к нам кутью есть! Не идешь ли? Тогда не иди ни на рожь, ни на пшеницу, ни на всякую пашню! Не мороз ни нас, ни лошадей, не мороз ни скот, ни птицу!"

После Сочельника дети "выгоняли" кутью из дома. Этот обряд связан с тем, что рождественские праздники закончились, и люди призывают весну. Брались палки, ими стучали по углам дома и приговаривали:

“Тікай, кутя, із покуття,

а узвар – іди на базар,

Паляниці, лишайтеся на полиці,

а «дідух» – на теплий дух,

Щоб покинути кожух!”

Сохранились рассказы о ритуале, который существовал у запорожских казаков. После Голодного угла они собирались вместе на улице и жгли из ружей.

С приходом темноты вся семья должна была вынести из дома Дидуха и поджечь его. Так своеобразно наши предки прощались с зимой. А когда Дидух сгорал, брали его пепел и выносили на огород, чтобы был хороший урожай.

Голодная кутья: блюда и традиции, связанные с ними

Голодная кутья: блюда и традиции / Instagram

На ужин всегда готовятся только постные блюда. Это может быть рыба, вареники, грибы, капуста, горох, узвар, борщ с "ушками" (маленькие вареники с лесными грибами и картофелем), пончики, гречневые блины. Начинают трапезу с глотка священной воды.

После этого приступают к смакованию "голодной" углу. Ее отличие в более простых составляющих: только пшеница, изюм, иногда мак). Запивают блюдо обязательно компотом из сушеных фруктов.

К этому Святому Вечеру блюд готовят меньше. Их уже не должно быть 12, но обязательно должно стоять на столе нечетное количество.

В некоторых регионах Украины принято печь специальный хлеб "карачун" или "крачун".

А уже 19 января, на Крещение Господне, накрывают обильный и богатый стол. Поэтому еще 18 января каждая хозяйка должна приготовить домашние колбаски, холодец, мясные блюда.

Крещение: что это за праздник и что он значит

Крещение Господне - что это за праздник / pixabay.com

Каждый год 19 января украинцы празднуют последний большой праздник рождественского цикла - Крещение Господне, Крещение или Богоявление Господне. За евангельскими рассказами Иисус Христос обратился на реке Иордане к Иоанну Крестителю с просьбой принять от него обряд крещения. После этого обряда сын Божий отправился в пустыню, где в молитве и посте стал готовиться к той миссии, для которой он был рожден.

С греческого языка слово "крещу" можно перевести как "погружаю в воду". В Ветхом Завете воду считали символом начала новой жизни. Поэтому с давних времен люди приписывали ей чудесные и священные свойства. Особой считалась именно та вода, которую набирают из водоемов после освящения 19 января. Первые упоминания о почтительном отношении к святой воде появились у святого Иоанна Златоуста. В его проповеди можно найти следующие слова: “В этот день все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят весь год, потому что сегодня освященны воды; и происходит явное знамение: эта вода по сути своей не портится со временем, но, почерпнута сегодня, она круглый год, а часто два и три года, остается невредимой и свежей.”

Традиции и обряды на Крещение

Традиции и обряды Крещения / pixabay.com

Воду начинают святить еще в канун праздника Крещения Господня (18 января) и продолжают непосредственно 19 января. По традиции в водоеме проделывают полынью в форме креста или круга, а неподалеку устанавливают деревянный крест с голубем (символ Святого духа) и аналой (высокий столик с наклонным верхом, на которого священник кладет Библию во время богослужения). Сначала служится литургия в церкви, а затем верующие, вместе со служителем идут в прорубь, где совершается молебен. Также популярны крещенские купания.

Существует поверье, если 19 января искупаться в освященной воде, то все грехи в прошлом году будут смыты. Также люди набирают воду себе в кувшины, украшенные цветами для защиты от беды, и хранят до следующего Крещения. Она считается целительной. Особенно часто ее пьют, если есть какие-то проблемы с желудком.

Что делать с освященной на Крещение водой

Что делать с освященной на Крещение водой / pixabay.com

Когда воду приносят домой, то обязательно освящают ею всех членов семьи, затем хозяин проходит весь дом по часовой стрелке от входной двери, последней освящаются домашние животные.

Воду, которую освятили 18 января после Святого вечера называют "вечерней водой". Наши предки считали, что она наделена более целебными свойствами, чем та, которую святят непосредственно на Крещение.

По поверьям она могла даже очистить от беды. Молодые девушки пытались умыться священной водой, чтобы оставаться молодыми и красивыми еще этот круглый год.

Народные приметы на Крещение

Утром идет снег – будет хороший урожай хлеба.

Если ночью на небе полнолуние — весной реки сильно разольются.

Ночь ясная и видны звезды - хорошо уродит горох и хлеб.

Если сильный снег, летом можно будет собрать хороший урожай меда.

Если перед Крещением (18 января) лают собаки, в лесах будет водиться много дичи.

После Святого вечера накануне Крещения Господня дети могли снова щедровать. Поэтому они собирались в группки и бегали от дома к дому. С собой носили веточки орешника и по одной давали хозяевам каждого дома в благодарность.