«Кровь в жилах холодеет»: омбудсмен заявил о катастрофе в Олешках, где в ловушке оказались сотни детей

Реклама

В оккупированных Олешках в Херсонской области сложилась критическая гуманитарная ситуация: Россия игнорирует нормы международного гуманитарного права и блокирует договоренности по эвакуации гражданского населения. В городе и районе в ловушке остаются более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей. Отчаянные горожане вынуждены пешком убегать по заминированных полях под угрозой обстрелов и атак дронов.

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в соцсетях.

Реклама

По его словам, Россия в очередной раз проигнорировала вопросы норм международного гуманитарного права и элементарной человечности.

Реклама

Офис уполномоченного привлек Международный Комитет Красного Креста (МККК), согласовал списки на эвакуацию и согласовал с Силами безопасности и обороны Украины режим тишины для проведения миссии. Также об угрозе массовой гибели людей заблаговременно проинформировали ООН и штаб-квартиру МККК в Женеве.

«Что же происходит? Российская сторона после проведенных переговоров уже долго не подтверждает свою готовность провести гуманитарную миссию по эвакуации людей», — отмечает Лубинец.

По его словам, в Олешках гражданские ежедневно находятся под угрозой обстрелов и атак дронов, остаются без продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и другой необходимой помощи.

«Этих людей нужно спасать. Ибо город превратились в смертельную ловушку. Я получил 176 обращений по поводу гуманитарной ситуации на ТОТ Херсонщины. Мы уже проверили 358 человек, которые срочно нуждаются в помощи, чтобы безопасно покинуть эти территории. И это только те, о которых нам удалось узнать», — говорит омбудсмен.

Реклама

По его приблизительным подсчетам, исходя из населения Олешек и района, там может оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей.

«А самое страшное — люди уже самостоятельно идут через заминированные поля, потому что не видят другого способа выбраться из этого ада. Они рискуют подорваться на мине или попасть под удар дрона, но все равно уходят, потому что оставаться в Олешках для них еще хуже. Кровь в жилах стынет от этих историй. И потому задача одна — унести наших людей из этой смертельной опасности», — подытожил Дмитрий Лубинец.

Ранее в Bild сообщили, что в оккупированных Олешках стремительно ухудшается гуманитарная ситуация: запасы еды иссякают, а уехать из города практически невозможно.

Еще в мае сообщалось, что в Олешках люди массово погибают от голода. Люди нечего есть, а попытки доставить хотя бы хлеб завершаются гибелью гражданских.

Реклама

Новости партнеров