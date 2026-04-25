Голодное истощение бойцов 14-й ОМБр: Сырский издал важный приказ

Главком ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал проверить организацию логистического обеспечения военнослужащих, находящихся на передовой, после скандала с длительным голоданием бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Согласно приказу главкома командующие группировок и командиры корпусов до 20 мая должны провести соответствующую проверку обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае обороны.

Кроме того, Александр Сырский распорядился принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием.

Голодное истощение бойцов 14-й бригады — что известно

Напомним, на этой неделе стало известно, что бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которые защищают Украину на Купянском направлении, оказались в критической ситуации из-за длительного отсутствия поставок пищи и воды. Фото истощенных, похудевших до костей военных шокировали Сеть.

Из-за сокрытия реального положения дел и проблем с обеспечением бойцов едой, в 14-й отдельной механизированной бригаде и 10-м армейском корпусе сменили командование. На позицию военнослужащих 14 ОМБр доставили груз с продовольствием.

