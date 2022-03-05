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"Голодные, грязные и деморализованные": на Черниговщине взяли в плен российских оккупантов

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Оккупанты повторяют одну и ту же версию, что ехали на военные учения.

Бойцы ВСУ взяли в плен на Черниговщине очередных военнослужащих российско-оккупационных войск.

Боевики деморализованы и называют себя «пушечным мясом».

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

Также они призывают россиян не пускать детей воевать в Украину.

"Здесь убивают! А командиры с замполитами жестоко врут", - заявил один из пленных российских солдат.

Напомним, деморализованные российские оккупанты стали чаще сдаваться в плен.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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