"Голодные, грязные и деморализованные": на Черниговщине взяли в плен российских оккупантов

"Голодные, грязные и деморализованные": на Черниговщине взяли в плен российских оккупантов

Оккупанты повторяют одну и ту же версию, что ехали на военные учения.

Бойцы ВСУ взяли в плен на Черниговщине очередных военнослужащих российско-оккупационных войск.

Боевики деморализованы и называют себя «пушечным мясом».

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

Также они призывают россиян не пускать детей воевать в Украину.

"Здесь убивают! А командиры с замполитами жестоко врут", - заявил один из пленных российских солдат.

Напомним, деморализованные российские оккупанты стали чаще сдаваться в плен.