Голодные и грязные: в Житомирской области у матери изъяли всех детей (фото)

Голодные и грязные: в Житомирской области у матери изъяли всех детей (фото)

Правоохранители застали девочек в неубранном и холодном доме.

В Житомирской области у 22-летней матери изъяли троих детей в возрасте 3, 4 и 6 лет. В доме была полная антисанитария.

Об этом сообщили в полиции региона.

Проводя профилактическую работу, полицейские совместно с работниками службы по делам детей Барановского городского совета зашли в дом 22-летней жительницы одного из сел общины, воспитывающей трех несовершеннолетних девочек.

Правоохранители застали двоих детей в заброшенном и холодном доме голодными и грязными. Старшая девочка в тот момент находилась в школе. В доме – беспорядок и антисанитария и вовсе не было еды.

ГУНП в Житомирской области

Детей доставили в больницу для обследования. Двум младшим сестричкам понадобилось стационарное лечение. 6-летняя девочка находится под наблюдением бабушки и дедушки.

Правоохранители занимаются матерью, которую уже не раз привлекали к административной ответственности.

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Напомним, в Харькове 22-летняя студентка из Палестины самостоятельно родила девочку, а после – завернула ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа.

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