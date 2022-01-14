Голодные и грязные: в Житомирской области у матери изъяли всех детей (фото)

Правоохранители застали девочек в неубранном и холодном доме.
В Житомирской области у 22-летней матери изъяли троих детей в возрасте 3, 4 и 6 лет. В доме была полная антисанитария.
Об этом сообщили в полиции региона.
Проводя профилактическую работу, полицейские совместно с работниками службы по делам детей Барановского городского совета зашли в дом 22-летней жительницы одного из сел общины, воспитывающей трех несовершеннолетних девочек.
Правоохранители застали двоих детей в заброшенном и холодном доме голодными и грязными. Старшая девочка в тот момент находилась в школе. В доме – беспорядок и антисанитария и вовсе не было еды.
Детей доставили в больницу для обследования. Двум младшим сестричкам понадобилось стационарное лечение. 6-летняя девочка находится под наблюдением бабушки и дедушки.
Правоохранители занимаются матерью, которую уже не раз привлекали к административной ответственности.
Напомним, в Харькове 22-летняя студентка из Палестины самостоятельно родила девочку, а после – завернула ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа.