"Голодные игры" за квартиру: в Одессе сдают в аренду жилье вместе с предыдущей владелицей

В Одессе странным образом сдается квартира. Ее смогут снять люди, которые смогут "выбить" оттуда предыдущую владелицу.

Такое объявление владельцы квартиры разместили на одном из сайтов с объявлениями.

Отмечается, что квартира сдается на год за символическую плату или только за оплату коммунальных услуг.

"Квартира имеет 2 комнаты. Расположена в микрорайоне Котовского. Я – владелец документов. В квартире проживает предыдущая владелица, (на контакт не идет), поэтому вселение скорее всего будет конфликтным. Исходя из изложенного, заинтересованным надо понимать, как решить эту проблему перед обращением, путём уговоров не получится, пробовал", — написал арендодатель.

Пользователи Сети прокомментировали объявление, которое также разместили в одном из телеграм-каналов:

А если ситуация такова – бабушку (судя по мебели) нагрели и фиктивно продали ее квартиру за три копейки, а теперь пытаются ее оттуда выбросить. Может, поэтому полиция отказывается выселять?

Ну здесь сложно говорить, потому что от этого объявления вопросов больше, чем ответов.

Что-то там нечисто, хитрый одессит хочет решить проблему чужими руками.

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