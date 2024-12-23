"Голодные украинки" обрадуются иностранным миротворцам: профессор Василенко из КНУ снова попал в скандал

Преподаватель Учебно-научного института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко снова потерял скандал. В этот раз высказывание преподавателя заинтересовался омбудсмем Дмитрий Лубинец.

Что сказал преподаватель

Василенко заявил, что "появление иностранных военных в Украине улучшит демографическую ситуацию" и пренебрежительно отозвался об украинских женщинах.

Об этом он сказал в эфире для российского медиа politnavigator, доступ к которому заблокирован в Украине согласно указу президента от 2018 года.

По мнению профессора, "голодные украинки" будут заниматься сексом с европейскими миротворцами.

"Представьте себе – по меньшей мере сорок тысяч мужиков с деньгами, "голодных" на женщин. Тех, кто не прошел испытание фронтом, воспитанных на хороших европейских продуктах. И сотни тысяч "голодных" украинок, не успевших уехать по тем или иным причинам, мужчины которых погибли на войне или получили увечья", – отметил Василенко

Также профессор сравнил "иностранных миротворцев" с немецкими военными, от которых "рождались дети" в Украине во время и после Второй мировой войны.

"Рассказывали люди, которые пережили (нацистскую – Ред.) оккупацию, что после войны на Днепропетровщине рождались "фрицовские" дети – целое поколение", – рассказал Василенко.

Реакция омбудсмена

На слова профессора Василенко уже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Профессор, который неэтично высказался об украинских женщинах, должен проверить компетентные органы: письма уже подготовлены", — сказал уполномоченный ВР по правам человека.

Омбудсмен напомнил, что около года профессор назад уже попадал в скандал и Офис уполномоченного по правам человека получил коллективное обращение от студентов. После реагирования осбудсмена университет привлек его к дисциплинарной ответственности и профессор получил выговор.

"Реагирую на его высказывания уже второй раз – написал письма на МОН с целью осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебного заведения и на университет с требованием провести служебное расследование. Также вижу потребность обратиться в СБУ. Неэтическое поведение перешло границу, поэтому это должны проверить и должным образом отреагировать компетентные органы", – подытожил Лубинец

Комментарий самого Василенко

В комментарии изданию hromadske Никита Василенко объяснил свою позицию.

По его словам, сейчас в Украине на одну женщину детородного возраста приходится 0,8 детей, в то время как средняя норма – 2,2. При такой тенденции украинская нация может исчезнуть через 75 лет, считает профессор. Он утверждает, что "любой военный контингент, размещенный в любой стране, в любое время имеет контакты с местными жителями".

Профессор также привел пример романа современного французского писателя Фредерика Бегбедера "Уна и Сэлинджер", в котором рассказывается о связях американцев с француженками во время высадки в Нормандии.

"Как политический эксперт, издатель военных изданий, ученый могу предположить, что когда в Украину зайдут тысячи, десятки тысяч миротворцев из Европы, это приведет к масштабным личным историям любви. Рождение детей закономерный успешный финал", — считает Василенко.

Преподаватель считает, что "этот процесс этот следует урегулировать умелым администрированием, чтобы дети были записаны украинками и украинцами".

Критику в свой адрес он считает "заказной", и уверяет, что все обвинения в неуважении к женщинам, обсуждение его политических предпочтений и внешности – "от лукавого".

"О выступлении на канале господина А. Шелеста. Впервые от журналистки " УП " услышал, что канал может быть занесен в список пророссийских. Разберусь как редактор военного издания", — написал Василенко.

Кто такой Никита Василенко

Никита Василенко – доктор филологии, кандидат философских наук. Работает в Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где преподает журналистское расследование.

Как напоминает УП, до полномасштабной войны он был частым гостем и приглашенным "экспертом" пророссийских каналов Виктора Медведчука и Евгения Мураева (ZIK, Newsone и "НАШ"), а после их запрета начал выступать на YouTube-каналах, созданных теми же медийщиками.

В феврале 2024 г. студенты Учебно-научного института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко пожаловались уполномоченному Верховной Рады по правам человека на сексизм со стороны преподавателя.

По словам студентов, тогда преподаватель якобы утверждал, что "женщины могут чего-то достичь только в четыре способа: мужчина, любовник, отец, брат".

В университете ему вынесли выговор, однако так и не уволили.

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