Голодные, замерзшие и деморализованные: под Харьковом оккупанты сдались в плен ВСУ (видео)

Голодные, замерзшие и деморализованные: под Харьковом оккупанты сдались в плен ВСУ (видео)

Из видео видно, насколько больше оборудованы украинские военные в экипировке по сравнению с оккупантами.

В Харьковской области кафиры сдались в плен бойцам Вооруженных сил Украины.

Видео колонны с пленными выложили в Сети.

На кадрах видно, как колонна русских военных двигается в направлении одного из населенных пунктов. Из видео видно, насколько больше экипированыы украинские военные по сравнению с оккупантами.

Как сообщают Сухопутные войска Украины, устойчивая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе.

Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.

"Братья и сестры продолжается героическое сопротивление всего украинского народа ордынскому нашествию. Тысячи простых украинцев делали все чтобы повредить продвижению войск агрессора. Первый день весны встретил нас ухудшением погодных условий, выпал снег. Это дополнительное обстоятельство, что усложняет жизнь оккупанту. Сделаем каждый их день в Украине еще ужаснее:

Не давайте им теплую пищу и одежду, не пускайте их греться.

Продолжайте деморализоваться разговорами. Приводите аналогию с нацистами зимы 1941 года.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: