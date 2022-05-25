Голодный и грязный: 13-летний мальчик из Острога шел пешком 25 км к родственникам в Хмельницкую область

Полицейские вернули домой подростка из Ровенщины, самостоятельно преодолевшего более 25 километров

Юный путешественник из Острога самостоятельно преодолел более 25 километров. 13-летний Юрко направлялся в село Комаровку, что в Славутчине в Хмельницкой области.

Сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Впрочем, в Нетешине парня встретила неравнодушная женщина. 76-летняя бабушка накормила проголодавшегося и уставшего подростка. Затем сообщила о нем в полицию.



"Малый был голоден, грязный и уставший, Просто не смогла пройти мимо этого ребенка", — рассказала Анна Иосифовна.



Правоохранители установили, что школьник проживает в семье, оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах. Коллеги из Острога вернули путешественника домой. Теперь он и его семья будут находиться под пристальным взглядом соответствующих служб.

Напомним, в критических ситуациях ребенок может потеряться. Чтобы этого не произошло, держите ребенка за руку или на руках, определите место, где встретитесь, если он потеряется, прикрепите ребенку на одежду бирку со своими контактами.

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