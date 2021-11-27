Голодомор в Украине 1932-1933 годов: когда живые завидовали мертвым

По антиукраинской направленности и масштабности применения, голод 1932-1933 годов стал самым ужасным оружием массового уничтожения и социального порабощения населения Украины.

Голодомор в Украине 1932-1933 годов: история, причины и последствия

Второй по хронологии Голодомор произошел через 11 лет после 1921 года. Он оказался самым трагическим и превзошел все Голодоморы в Украине в ХХ веке.

Июль 1932 года — на конференции ЦК КП (б) У в Харькове были определены и утверждены московским центром размеры хлебопоставок с урожая 1932 г. в размере 356 млн пудов.

С июня по октябрь 1932-го с колхозов и единоличников удалось собрать только 136 млн пудов хлеба.

По состоянию на 5 октября того же года из 23 270 колхозов выполнили план только 1 403 колхоза.

Из мизерного сбора зерновых в 1932 году в Украине изъяли 52%, в результате чего возник кризис сельскохозяйственного производства. "Борьба за хлеб", которую инициировали В. Молотов и Сталин, превратилась в войну против крестьян.

Октябрьский визит Молотова в Украине оказался "переломным". Он требовал от партийных организаций активной "борьбы за хлеб", а от колхозников — "выполнения своих первоочередных обязательств перед пролетарским государством".

9 ноября 1932 года Наркомюст УССР и Генеральная прокуратура направили указания местным судебным органам, чтобы они обеспечивали взыскания хлеба из крестьян.

11 ноября 1932 года Совнарком УССР издал инструкцию "Об организации хлебозаготовок в единоличном секторе". Согласно этому документу разрешалось применять репрессии, творить произвол и издевательства над крестьянами, которые не "нвыполняют своих обязательств".

18 ноября 1932 года ЦК КП (б) У принял постановление "О мерах по усилению хлебозаготовок", положения которой выходят за пределы политического решения.

Партийное постановление обязывало советские органы власти:

немедленно запретить любые расходы всех натуральных фондов, созданных в колхозах;

полностью прекратить выдачу любых натуральных авансов во всех колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок;

в колхозах, которые не выполняли план хлебозаготовки, устраивать публичный обмолот зерновых с приусадебного участка колхозника, считая ее как выдачу на трудодни;

занесение колхозов на "черную доску".

Колхозы и села, занесенные на "черные доски", окружались отрядами милиции и советских спецслужб. Оттуда вывозили все запасы пищи. Запрещалась торговля и ввоз любых товаров. Была опеспечена полная изоляция голодающих. Впоследствии почти все сельское население Украины было обречено на "черные доски": колхозы 82-х районов Украины почувствовали на себе их разрушительное воздействие, 22,4 миллиона человек было физически заблокированы в пределах территории Голодомора.

"Тысяча девятьсот тридцать третьего" М.Дмитренко. Фото: holodomormuseum

20 ноября 1932 года Совнарком УССР, выполняя партийное решение, принял постановление "О мерах по усилению хлебозаготовок". Для завершения хлебозаготовок начали применять так называемые заградительные отряды вокруг украинских сел и на железных дорогах.

В течение января-июля 1933 года территорией Голодомора стали все области УССР и районы Молдавской АССР.

Вспышка людоедства в Украине приходится на весну — лето 1933 года. Поедания людей были зафиксированы во всех областях УССР. Голодный психоз и длительное недоедание вызвали мутацию морали. Крестьяне-каннибалы потеряли человеческое лицо.

В общем во время Голодомора 1932-1933 годов в Украине умерло от 3,5 до 5 млн человек.

Причины голодомора в Украине

"Голодомор был искусственно организован властью — Голодомор стал следствием неурожая. Да и самого Голодомора не было, ведь население Украины неустанно росло!"

Так говорит о Голодоморе-геноциде 1932-1933 годов современная российская пропаганда. Советская власть вообще игнорировала само понятие. "Временные продовольственные трудности", борьба с "кулаками", "буржуазными националистами" и "врагами народа" — таковы были основные лозунги в СССР на протяжении всего существования Советского государства.

Но Голодомор в Украине 1932-1933 годов не был случайным явлением природного или социального происхождения. СССР отчаянно нуждалась в средствах, в мире царила Великая депрессия, деньги были ненадежным гарантом, другое дело — золото и хлеб. Житницей Европы была Украина, которая оказывала наибольшее среди советских республик сопротивление большевистской политике коллективизации. В Украине к началу 30-х годов произошло более 4 тыс. массовых протестов с участием около 1,2 миллиона человек. Из колхозов вышло 41 200 крестьянских хозяйств, около 500 сельских советов отказывались принимать нереальные планы хлебозаготовок.

"Бегущий" К. Малевич. Фото: holodomormuseum

Сталин боялся потерять Украину как ресурс, без которого построение мощной индустриальной империи, способной завоевать мир, оставалась бы только мечтой.

Поэтому план хлебозаготовки решал сразу две проблемы — собрать как можно больше зерна для продажи в обмен на строительство заводов и подавить слишком свободолюбивых украинцев.

Сделав Украину территорией массового голода, режим перекрыл все пути к спасению. Еще одной составляющей геноцида было сознательное блокирование информации о голоде. В январе 1933 года советской властью было сделано заявление об отсутствии голода в стране. Сталинский режим отказался от внешней помощи.

Последствия голодомора в Украине

Голодомор в Украине стал социально-гуманитарной катастрофой глобального масштаба.

Кроме физического убийства миллионов человек, был разрушен традиционный украинский уклад жизни, полностью изменен привычный порядок хозяйствования на селе. На десятки лет украинские крестьяне были низведены до положения бесправных колхозников, лишенных паспортов и пенсий.

Голод стал оружием массового биологического уничтожения украинцев, нарушил генетический фонд народа, привел к морально-психологическим изменениям в сознании украинцев.

"Год 1933" В. Цымбал. Фото: РБК

Психологическими последствиями Голодомора стали чувство вины и стыда. Люди чувствовали вину за то, что не смогли спасти родных, стыд за аморальные поступки, которые совершались ради выживания. Боялись вспоминать ужасы, свидетелями которых стали. Боялись не только потому, что ожидало наказание. Им больно было вспоминать себя других, тех, какими они были до 1932 года. Больно было думать, какими бы они стали, если бы не Голодомор, который навсегда поломал их жизни и лишил возможности быть собой.

Голодомор в Украине: факты и истории