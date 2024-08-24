Голодовка в психбольнице в Одессе: боевой медик сделал новое заявление

После полученных гарантий от председателя Одесской областной военной администрации Олега Кипера относительно изменений в питании пациентов областной психиатрической больницы №2 боевой медик Петр Конопля прекратил голодовку, которая длилась трое суток.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам военного, председатель ОВА заверил его, что больница будет переведена на кейтеринг — предоставление услуг питания на выезде. Для этого будет проведен тендер, результаты которого станут известны через 1-1,5 месяца. До того времени больница будет получать снабжение от сетей супермаркетов города.

Конопля отметил, что не верит руководству больницы, поэтому собирался прекратить голодовку только тогда, когда увидит "официальные бумаги и улучшения в питании". Однако, по словам военного, Кипер дал ему "гарантии", а его слова "внушали доверие".

“Если план провалится, я разочаруюсь в должностных лицах полностью и мое доверие больше не вернешь, а с этим и ваше доверие к ним. Сегодня в 17:00 ровно 3 дня как голодаю и сегодня я готов прекратить голодовку, для меня готовят специальный рацион”, — написал он.

В следующем посте, опубликованном в 17:32, Петр Конопля опубликовал видео, на котором ест первое за 3 дня блюдо — гречку.

"Я объявляю голодовку": боевой медик ошеломил условиями и меню в больнице на Одесчине

Напомним, боевой медик из 35-й бригады морской пехоты Петр Конопля объявил голодовку из-за плохих условий в Одесской областной психбольнице №2. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что условия в медучреждении действительно неудовлетворительны.

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