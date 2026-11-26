Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН

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В четверг, 26 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается преимущественно сухая погода.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 26 ноября в Украине ожидается кратковременная стабилизация погоды: осадков не предвидится, однако будет пасмурно. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до -4 градусов мороза, днём ожидается около 0.

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«Анализ ведущих прогнозных моделей показывает: с 27 ноября продолжится дальнейшее постепенное погружение в зимнюю стужу. Но оснований настраиваться на экстремальные морозы и интенсивные снегопады пока нет», — отмечает синоптик.

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Каксообщаютв Украинском гидрометцентре, 26 ноября в Украине будет расти атмосферное давление, поэтому в большинстве областей осадков не ожидается. Атмосферный фронт повлияет лишь на юго-запад, принеся днём снег, а в Закарпатье и Одесской области — дождь. Из-за притока холодного воздуха с севера более сильному похолоданию будет препятствовать облачность с прояснениями.

В Закарпатье и Прикарпатье днём синоптики прогнозируют мокрый снег, местами с налипанием, а в Одесской области в основном будут идти дожди. В западных регионах ночью и утром местами возможен туман, на дорогах гололед.

Ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с: северо-западный, а на юго-западе — юго-восточный. Днем ожидается от -3 градусов мороза до +3 градусов тепла, тогда как в Закарпатье и на юге воздух прогреется до +2…+7 градусов тепла.

Погода в Украине 26 ноября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных городах Украины 26 ноября.

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