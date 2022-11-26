Гололедица и налипание мокрого снега: синоптики предупредили украинцев об опасной погоде

Объявлен I уровень опасности, желтый.
Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в Украине 26 ноября. На дорогах ожидается гололедица и налипание снега. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня большую часть нашей страны накроют дожди и мокрый снег. В восточных и северо-западных областях без существенных осадков.
На западе и севере Украины на дорогах местами гололедица и налипание мокрого снега. Утром и ночью ожидается туман, поэтому видимость снизится до 200-500 метров.
Температура воздуха в течение суток будет от -3 до +2 градусов. На юге и востоке до +6 градусов.
В Киеве сегодня облачно. Днем прогнозируется снег с дождем, а на дорогах — местами гололедица. Ветер северо-западный, до 10 м/с.
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