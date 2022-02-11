Гололедица и снег: украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Водителей призывают быть осмотрительными.
Спасатели предупреждают за опасными метеорологическими явлениями на территории Украины на выходные.
Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщила пресс-служба ГСЧС.
В субботу, 12 февраля, на дорогах Украины будет гололедица. Обойдётся разве что южную часть. Ночью в Карпатах – сильный снег. Ночью на западе, а днем в центре и юге порывы ветра составят 15-20 м/с. Речь идет о I уровне опасности – желтый.
В Киеве и Киевской области 12-13 февраля на дорогах будет гололедица. Спасатели предупреждают о I уровне опасности или желтом. "Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечают спасатели.
Как сообщалось, в эти выходные, 12-13 февраля, в Украину придет незначительное похолодание с ночными морозами. В субботу, 12 февраля, в стране ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. 13 февраля в Украине без осадков.
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