Гололедица и снег: украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Гололедица и снег: украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Водителей призывают быть осмотрительными.

Спасатели предупреждают за опасными метеорологическими явлениями на территории Украины на выходные.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщила пресс-служба ГСЧС.

В субботу, 12 февраля, на дорогах Украины будет гололедица. Обойдётся разве что южную часть. Ночью в Карпатах – сильный снег. Ночью на западе, а днем в центре и юге порывы ветра составят 15-20 м/с. Речь идет о I уровне опасности – желтый.

В Киеве и Киевской области 12-13 февраля на дорогах будет гололедица. Спасатели предупреждают о I уровне опасности или желтом. "Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечают спасатели.

Как сообщалось, в эти выходные, 12-13 февраля, в Украину придет незначительное похолодание с ночными морозами. В субботу, 12 февраля, в стране ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. 13 февраля в Украине без осадков.

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