Гололедица и засыпанные магистрали: как в Днепре коммунальщики боролись со снежной стихией

В общей сложности коммунальщики использовали более 1700 тонн противогололедной смеси.
Днепр ночью 21 декабря накрыл снежный циклон. В результате чего на городских магистралях работала почти сотня единиц спецтехники.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.
Как стало известно, ликвидацией последствий циклона занималась 91 единица спецтехники. 60 автомобилей посыпали проезжие части специальной смесью — всего коммунальщики использовали более 1700 тонн противогололедной смеси.
В департаменте благоустройства и инфраструктуры отметили, что работы по уборке снега продолжаются.
Напомним, что в Киеве ночью дороги и тротуары чистили 317 единиц техники. Большинство улиц сейчас расчищены от снега.
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